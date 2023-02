Die GS Arbeitsbühnen GmbH bietet nach Unternehmensangaben ständig mehr als 1000 Geräte zur Auswahl. Foto: GS Arbeitsbühnen

Im Jahr 1998 kam der Gedanke auf, die ausgedienten Maschinen aus der Vermietung der Gerken GmbH in Eigenregie zu vermarkten. Dies war die Geburtsstunde der Tochterfirma GS Arbeitsbühnen GmbH.

Im neu gegründeten ersten professionellen Vertriebszentrum in Hilden, nahe der Düsseldorfer Zentrale, wurden ab diesem Zeitpunkt alle gebrauchten Maschinen aus erster Hand direkt an Kunden verkauft.

Das stetige Wachstum der GS Arbeitsbühnen GmbH erforderte auch räumliche Veränderungen. Im Jahr 2009 wurde der Firmensitz nach Neuss auf das Gelände der Gerken GmbH verlegt. Von da an wurden alle Gerätschaften und Fahrzeuge aus dem Miet- und Fuhrpark der Gerken Gruppe über die GS Arbeitsbühnen GmbH vermittelt.

Neubau bietet mehr Platz

Dies erforderte erneut mehr Platz. Auf einem angrenzenden Grundstück wurde ein Verkaufszentrum für Arbeitsbühnen, Stapler aller Art, Einsatzfahrzeuge und vieles mehr durch einen Neubau verwirklicht.

Das neue Verkaufszentrum beherbergt inzwischen eine eigene Werkstatt und eine Lackiererei, welche eine optimale Aufbereitung und Instandhaltung der angebotenen Gerätschaften und Fahrzeuge gewährleisten.

Seit 2018 steht GS Arbeitsbühnen GmbH unter neuer Leitung und bietet nach Unternehmensangaben ständig über 1000 Geräte zur Auswahl an. An ihrem verkehrsgünstig gelegenen Hauptstandort in Neuss sind über 150 Geräte lagernd und mindestens 800 weitere Geräte sind an über 40 Standorten bundesweit kurzfristig abrufbar.

"Durch den Verbleib eines Großteils der Maschinen im aktiven Mieteinsatz, sind wir in der Lage, dem Kunden, eine volle Funktions- und sofortige Einsatzfähigkeit zu garantieren. Auch sich in der Vermietung befindende Geräte sind innerhalb weniger Tage verfügbar", so Christian Theissen Verkaufsleiter bei GS. "Um das Angebot abzurunden, wird im Jahr 2023 das Geschäft mit Neugeräten ausgebaut. So werden am Standort Neuss etwa 100 Neugeräte verschiedener Hersteller angeboten."

Seit ihrer Gründung ist GS-Arbeitsbühnen der kompetente, freundliche und zuverlässige Ansprechpartner für den Handel von neuen und gebrauchten Hubarbeitsbühnen, Gabelstaplern, Teleskop- und Rotorstaplern, Einsatzfahrzeugen und vieles mehr.

Jederzeit umfassende Lösungen

Die GS Arbeitsbühnen GmbH ist durch die enge Verknüpfung mit der Gerken Gruppe ein Fullservice-Dienstleister und bietet umfassende Lösungen für den Handel ihrer Produkte.

Durch eine umfassende herstellerunabhängige Beratung werden sofort einsatzbereite Geräte, mit viel Know-how, auf Wunsch mit neuer UVV an den Kunden verkauft. Die Möglichkeit zur Besichtigung und Testmiete besteht an den über 40 Standorten in Deutschland. Die GS vermittelt zudem Finanzierungsmöglichkeiten und organisiert die europaweite Anlieferung der gekauften Geräte in Zusammenarbeit mit dem Gerken Logistikteam.

Auch im Bereich Wartung, Reparatur, Kundeservice vor Ort, UVV und Beschaffung von Ersatzteilen greift GS auf das bundesweite Werkstatt- und Kundendienst-Netzwerk der Gerken Gruppe zurück und hilft ihren Kunden auch nach einem Kauf weiter.

"Wir freuen uns, dass wir unsere Kunden seit 25 Jahren erfolgreich beim Kauf von Maschinen unterstützen können. Durch die Erweiterung unseres Angebots um den Bereich Neugeräte sind wir gut aufgestellt, um unser Serviceangebot für unseren wachsenden Kundenstamm weiter zu optimieren", so Christian Gerken Geschäftsführer und Gründer der GS.