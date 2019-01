Bertrange/Luxemburg (ABZ). – Guardian Glass präsentiert Besuchern der Bau 2019, Weltleitmesse für Architektur, Materialien und Systeme, die nahezu unendlichen Möglichkeiten von Glas in einer Welt, in der die Bedeutung – so das Unternehmen – von Glas weiter wachsen wird. In konzentrischen Ringen zeigt sich der Messestand von Guardian Glass als Spiegel dieser Vielfalt aktueller und zukünftiger Anwendungsmöglichkeiten. Architekten und Fassadenbauer erfahren dort, wie Guardian Glass helfen kann, ihre Visionen zu verwirklichen und zukünftige Herausforderungen zu bewältigen.

Auf dem äußeren Ring präsentiert das Unternehmen seine Produkte in Form interaktiver Displays, darunter Guardian Clarity entspiegeltes Glas und Guardian SunGuard Sonnenschutzgläser für Fenster und Gebäudefassaden. Diese Produkte, die bestehende Grenzen des Einsatzes von Bauglas erweitern, kombinieren Leistung und Ästhetik in idealer Weise. Darüber hinaus zeigt Guardian Glass seinen Dielectric Mirror, eine innovative Glasbeschichtungstechnologie für kombinierte Spiegel- und Monitor-Anwendungen, integrierte Bildschirme, verborgene Werbedisplays und andere Innenraumanwendungen.

Zur Standmitte hin lernen die Besucher dann einige der zukunftsweisenden Produkte von Guardian Glass kennen. Dazu gehört die neue dynamische Beschattung für Fenster und Türen. Diese patentierte, zuverlässige und kostengünstige Lösung ist voraussichtlich ab Ende 2019 zunächst in einer vollständig integrierten Verdunkelungsvariante erhältlich. Sicht- und Sonnenschutzvarianten werden folgen. Die Steuerung der Blende kann per Knopfdruck oder über eine App erfolgen.