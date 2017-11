Teltow (ABZ). – Die Papenburg Unternehmensgruppe blickt auf einen erfolgreichen Tag der offenen Tür in der Niederlassung Teltow zurück: Das Unternehmen präsentierte sich mit den Unternehmen GP Baumaschinen GmbH Halle (Komatsu-Distributor), GP Papenburg Maschinenbau GmbH (HBM Nobas Motorgrader-Hersteller), GP Steuerungs- und Anlagenbau GmbH (Teltomat- und Teltronik-Hersteller), G-Tec Positioning GmbH (TopCon-Händler) und Gala-Lusit Betonsteinwerke GmbH (z. B. durch die Ausstellung vom Pflasterstein-Portfolio).



Die Besucher konnten in Teltow die neuesten Komatsu-Baumaschinen und -Technologien – Hybridbagger HB215LC-2 sowie PC210LCi-11 und D51PXi-24 mit intelligenter Maschinenkontrolle (iMC) – bestaunen, den neuen BG120TA-6 HBM Nobas-Motorgrader unter die Lupe nehmen oder sich im G-Tec-Container zur "digitalen Baustelle" informieren bzw. sich die Nutzung von "TopCon Sitelink" im Echtbetrieb vorführen lassen. Einblicke wurden auch in eine Paralleltrommel einer Asphaltmischanlage gewährt. Gleichfalls standen eine Werksbesichtigung bzw. ein Rundgang durch die traditionsreichen Produktionshallen der Teltomat im neuen Gewand auf dem Programm: Der Bürokomplex ist für rd. 120 Mitarbeiter renoviert worden. Darüber hinaus zeigte ein Showtruck von Gala-Lusit sämtliche Betonfertigerzeugnisse der aktuellen Serie.



Zum Tag der offenen Tür versammelten sich nach Angaben des Unternehmens rd. 150 Kunden. Geschäftsführer Klaus Papenburg hatte Tito Baldan, General Manager European Distribution Management von Komatsu Europe, in der Niederlassung in Empfang genommen. Zudem konnten nach Aussage des Unternehmens diverse Projekte erfolgreich realisiert werden. In netter Atmosphäre bei Getränken sowie Speisen seien sehr gute Gespräche geführt worden.



Seit 1958 werden Asphaltmischanlagen in Teltow am südlichen Stadtrand der deutschen Hauptstadt produziert. Die GP Steuerungs- und Anlagenbau GmbH kann auf eine über 100-jährige Tradition in der Fertigung von Maschinenbauerzeugnissen zurückblicken und hat nach eigenen Angaben weltweit mehr als 2600 Mischanlagen in den Markt gebracht. Seit 1995 gehört das Unternehmen zur GP Günter Papenburg Unternehmensgruppe. Durch die Nutzung von Anwendererfahrungen aus den gruppeneigenen Baubetrieben und einer gezielten Erprobung neuentwickelter Baugruppen und Technologien bei der Herstellung von Mischgut ist es möglich, die Produktpalette gezielt weiterzuentwickeln und Kunden zuverlässige sowie qualitativ hochwertige Asphaltmischanlagen zu liefern. Die Verbindung von Tradition und Innovation ermöglicht es, Kundenwunsch spezifisch zugeschnittene Anlagentechnik bereitzustellen und auf neue Anforderungen schnell zu reagieren.