Diez (ABZ). – Seit 20 Jahren setzt sich GET laut eigener Aussage für Qualität und Nachhaltigkeit in der Entwässerungstechnik und im Gewässerschutz ein.

Zu den besonderen Zielen von GET gehören neben dem Gewässerschutz, Verbraucherschutz und der Gewährleistung einer hohen Produktqualität auch die kompetente Information der Fachbranche. Deshalb biete GET mit Veranstaltungen, Webinaren, Publikationen und auf ihrer Webseite viele fachliche Tipps und Informationen zu Themen der Entwässerungstechnik.

2005 entstand GET aus dem Zusammenschluss führender Hersteller der damaligen ZVGE und richtete sich professionell neu aus, zunächst unter dem Namen Fachverband Gütesicherung Entwässerungstechnik e. V. (GET). Das selbst benannte Ziel von GET war es, technische Grundlagen und Entwicklungen mit einer soliden Qualitätssicherung zu verbinden. Die GET hatte die Herausforderungen der europäischen Normung und die hieraus folgende, zukünftige besondere Bedeutung von Qualität, Nachhaltigkeit und Sicherheit für die verschiedenen Einsatzbereiche der Entwässerungstechnik erkannt. Deshalb wurde das GET-Gütezeichen entwickelt, das für geprüfte Qualität, Sicherheit und Langlebigkeit stand.

Im Jahr 2010 wurde GET Mitglied des RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V. Damit wurde aus dem Fachverband Entwässerungstechnik die RAL Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik e. V., die Bezeichnung GET blieb erhalten. An die Stelle des GET-Gütezeichens traten nun die RAL Gütezeichen in den Fachbereichen Kanalguss, Abscheideranlagen und Gebäudeentwässerung. Später kamen weitere Gütezeichen dazu, so das Gütezeichen Duktile Gussrohrsysteme und – in Kooperation mit der Gütegemeinschaft Güteschutz Grundstücksentwässerung e. V. – das Gütezeichen für Fachkundige und anerkannte Sachverständige für Abscheidetechnik. RAL und GET setzen mit diesen RAL Gütezeichen ein bewährtes System der freiwilligen Gütesicherung um. Als RAL-Gütegemeinschaft vergibt GET seit 2011 die RAL-Gütezeichen für die genannten Produktbereiche der Entwässerungstechnik.

Ulrich Bachon, Geschäftsführer der GET, erläutert: "Die Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik (GET) ist eine engagierte Gemeinschaft mit führenden Herstellern der Entwässerungstechnik und mit Fachverbänden, Prüfinstituten und weiteren anerkannten Fachleuten. Gewässerschutz, Sicherheit, nachhaltige, langlebige Produkte und Verbraucherschutz sind der GET wichtig. Wegen der inzwischen höheren Belastungen durch den Klimawandel und durch den zunehmenden Schwerlastverkehr ist eine garantierte Produktqualität doppelt wichtig, ganz besonders für Planer, Bauausführende, Bauverantwortliche und Behörden. Deshalb formulieren wir in unseren RAL Güterichtlinien freiwillige, über die bestehenden Normen hinausgehende Gütesicherungsmaßnahmen."

Zu den besonderen Zielen von GET gehören eigenen Angaben zufolge neben dem Gewässerschutz, Verbraucherschutz und der Gewährleistung einer hohen Produktqualität auch die kompetente Information der Fachbranche. Deshalb bietet GET mit Veranstaltungen, Publikationen und auf ihrer Webseite viele fachliche Tipps und Informationen. GET veranstaltet Fachtagungen und Webinare zu Fachthemen aus den Bereichen Abscheidetechnik und Kanalguss. Mit dem Besuch der Fachmessen IFAT und Infratech wird der Kontakt zu den Mitgliedsfirmen gepflegt und die aktuellen Informationen eingeholt. Verbreitet werden diese Fachinformationen über die Webseite sowie einen eigenen Linkedin Kanal.