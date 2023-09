Gütegemeinschaft lädt zu Fachsymposium ein

Austragungsort ist die Dortmunder Westfalenhalle, wie der Veranstalter erläutert. Neben Expertenvorträgen stelle der Kongress vor allem den Erfahrungsaustausch in den Mittelpunkt. Eine begleitende Fachausstellung biete umfassende Informationen über Produkte und Dienstleistungen rund um die Betoninstandsetzung. Die Veranstaltung richtet sich den Verantwortlichen zufolge an Mitarbeiter aus öffentlichen Dienststellen, Baubetrieben oder von Produktherstellern, Immobiliengesellschaften sowie Planungsbüros, will aber auch Studenten mit ihren Professoren und zahlreiche Meisterschüler des Baugewerbes ansprechen. Weitere Informationen finden Interessenten unter www.lib-nrw.de.

