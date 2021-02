Braunschweig (ABZ). – Die Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz ist aus der heutigen Berufswelt nicht mehr wegzudenken. Die Sicherheitsvorschriften in der täglichen Arbeitsausübung müssen gewissenhaft eingehalten und auch wiederholt vermittelt werden. Der Schutz vor einem Absturz muss in jedem Fall entweder durch Verhinderung eines Sturzes (Rückhaltesystem), Auffangen eines freien Falls (Auffangsystem) oder durch Positionieren am Arbeitsplatz (Arbeitsplatzpositionierungssystem) sichergestellt sein.

Das Traditionsunternehmen Seilflechter aus Niedersachsen gilt laut eigenen Angaben seit vielen Jahren als einer der führenden Anbieter kompletter "PSA-Systeme". Es werden sämtliche PSA-Hilfsmittel gegen Absturz, wie beispielsweise Auffanggurte, Verbindungsmittel, Verbindungselemente, Falldämpfer, mitlaufende Auffanggeräte, Höhensicherungsgeräte, Haltegurte und Verbindungsmittel für Haltegurte, Rettungsausrüstungen, Rettungsgurte, Rettungsschlaufen, Rettungshubgeräte und Abseilgeräte vertrieben. "Alle PSA-Hilfsmittel, die zum Sichern im professionellen Bereich nötig sind, haben wir in einem praktischen PSA-Sicherheitskoffer zusammengestellt", erklärt Andreas Halle, Geschäftsführer des Unternehmens Seilflechter. Die Kunden von Seilflechter profitierten insofern aber nicht nur von der hochwertigen Qualität der PSA-Produkte und einer guten Beratung, sondern auch von vielen PSA-Serviceleistungen, so das Unternehmen.

Es werden beispielsweise PSA-Anschlagpunkte und PSA-Seilsysteme vor Ort beim Kunden montiert und/oder überprüft sowie verwendetes PSA-Material im Werk auf Verschleiß bzeziehungsweise Sicherheit getestet. Die entsprechenden Prüfprotokolle kann der Kunde jederzeit digital abrufen. Ein weiterer Baustein des "Seilflechter-PSA-Absturzschutzsystems" sind Schulungen und Unterweisungen. Die Kunden werden zur Vermeidung von Unfällen nach dem Arbeitsschutzgesetz ausgebildet. Das bedeutet, die Bereiche "Einsatz von persönlichen Schutzausrüstungen gegen Absturz" sowie "Benutzung von persönlichen Schutzausrüstungen zum Retten aus Höhen und Tiefen", werden vor der ersten Benutzung und in der Folge mindestens einmal jährlich entsprechend geschult. Dazu gehört auch zwingend ein praktisches Training zur Rettung aus Notsituationen.

Seilflechter begleitet Unternehmen aus der Industrie und Bauwirtschaft bei der Entwicklung von Sicherheitskonzepten und erstellt Gutachten zu PSA gegen Absturz und untersucht Unfallgeräte.