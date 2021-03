Helgoland (ABZ). – Sie sind seit jeher den höchsten Wellen ausgesetzt: Helgolands Westmole und Westmauer. Zusammen garantieren sie den Bestand des gesamten Südhafengeländes sowie des Schutz- und Sicherheitshafens. Die Bauwerke dauerhaft zu erhalten, ist für die Bewohner der Nordseeinsel in der Deutschen Bucht von großer Bedeutung. Seit diesem Jahr wird die Westmauer im Auftrag der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) saniert, da ihre Standsicherheit eingeschränkt ist.



Dabei ist das Know-how der Eggers Kampfmittelbergung gefragt. Denn vor der Küste und auf Helgoland lagern bis heute Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg: Bomben, Minen oder Granaten. Die Experten spüren diese auf, der Kampfmittelräumdienst von Schleswig-Holstein entschärft sie und macht sie unschädlich. Was die Bauarbeiten auf der Insel stark beeinflusst, sind Witterung und der Ausbruch der Corona-Pandemie, auf welche die Verantwortlichen reagieren müssen.

Dauerhaft im Bergungseinsatz

150 Spezialisten der Eggers Kampfmittelbergung sind bundesweit in den Bereichen maritime Kampfmittelsondierung und Räumung, Rüstungs- und Kriegsaltlastenbeseitigung an Land sowie bei der Ortung von Kampfmitteln tätig.

Seit 2010 haben die Experten regelmäßig rund um Helgoland zu tun. 2019 beendeten sie ihre Baumaßnahme auf der Nordseeinsel an der Ostmole. Damals erfolgten die Arbeiten wasserseitig. 2020 musste das Team samt Baumaschinen wieder anrücken, da in erster Linie landseitig gearbeitet wird, um potenzielle Kampfmittel an der Westmauer aufzuspüren, das Wassersturzbecken rückzubauen und das Wellensturzbecken provisorisch wieder herzustellen, bis dann der Neubau erfolgt. "Dafür ist eine ganz andere Ausstattung nötig", erklärt Jan Leidorf, der verantwortliche Projekt- und Bauleiter der Eggers Kampfmittelbergung.

Ende Januar vergangenen Jahres sollten die ersten Baumaschinen auf die Insel gebracht werden, doch die Sturmsaison verzögerte den Transport, sodass sich der Baustart auf Anfang März 2020 verschoben hat. Kurz darauf mussten alle Arbeiten auf Helgoland bedingt durch den Ausbruch der Corona-Pandemie bis Juni 2020 eingestellt werden. Die Mitarbeitenden wurden angewiesen, Helgoland zu verlassen, um die Inselbewohner vor einer Virusansteckung zu schützen. Seit Juli 2020 dürfen die Arbeiten fortgeführt werden. Für die Mitarbeitenden wurden Ferienwohnungen für die Dauer der Baumaßnahme bis 2021 angemietet.

Sicherheit ist das A und O

Die oberste Priorität der Kampfmittelbergung liegt in der Sicherheit. "Daher können wir unsere Arbeiten nicht einfach durch die Montage einer größeren Schaufel beschleunigen und Zeit aufholen, die wir Corona-bedingt verloren haben", erläutert der Projektleiter. "Der Boden muss aus Sicherheitsgründen in dünnen Schichten Zentimeter für Zentimeter abgetragen werden. Es gibt physikalische Grenzen auch im Hinblick auf die Feuerwerker vor Ort, die das Fachpersonal auf der Baustelle darstellen und berechtigt sind, mit Sprengstoff umzugehen und immer den Überblick beim Umgang mit Kampfmitteln behalten müssen."

Die Arbeiten, die auf der Insel durchgeführt werden müssen, umfassen den Abbruch, schweren Erdbau mit und ohne Verbau, den Betrieb eines Sieb- und Brechplatzes für die Aufbereitung und Herstellung von Baumaterialien. Das Räumfeld, das bearbeitet wird, ist 250 m lang und 25 m breit. Dadurch sind die Aktionsradien, auf denen die eingesetzten Baumaschinen rangieren dürfen, stark limitiert. Betonbauwerke schränken die Fläche weiter ein.

Angesichts der Menge an eingesetzter Technik ist daher eine gute Einsatzplanung vonnöten, damit alles ineinandergreifen kann und es nicht zu einer gegenseitigen Behinderung oder gar zu Unfällen kommt, wenn die Bagger ihre Ausleger schwenken. Da die Ausführenden neben einer sehr hohen Störwertdichte – bedingt durch reliktische Bauwerke und Abwurfmunition – auch von kleinteiliger Munition und Kampfmittelresten ausgehen, erfolgt eine Kampfmittelvolumenräumung in Kombination mit einer Bohrlochsondierung. Bei Letzterer bohren die Mitarbeitenden mit einem Bohrgerät aus dem Spezialtiefbau 6 m tief in den Untergrund. Große Störkörper werden einzeln entnommen. Anschließend wird das zu bearbeitende Material in einer Siebanlage von den verbliebenen Kleinteilen befreit. Die Bergung aller Eisen- und Nichteisenstörkörper erfolgt unter Aufsicht fachkundiger Feuerwerker. Geborgene Munition wird an den zuständigen Kampfmittelräumdienst von Schleswig-Holstein übergeben. Bis heute haben die Experten zwei Sprengbomben in 1,5 bis 2 m Tiefe gefunden, die entschärft werden mussten.

Witterungsbedingte Verzögerungen

Nicht nur Corona-Beschränkungen bremsten die Arbeiten bislang aus, sondern auch die Witterung. Insbesondere Sturm und der daraus resultierende stärkere Wellengang beeinflussten den Bauablauf. Ab 2,5 m Wellenhöhe, Hochwasser und West- bis Südwestwind besteht die Gefahr, dass das Wasser über die Mauer tritt und auf Mitarbeiter und Geräte trifft. Um die Baumaschinen vor salzigem Nordseewasser zu schützen, wurden sie vor dem Einsatz auf Helgoland gründlich gereinigt und eingewachst.