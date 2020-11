Hamburg (ABZ). – Wegen der modernen Optik, Langlebigkeit und Gesundheitsverträglichkeit setzten die Schulbaubehörde und die Architekten beim Neubau der Hamburger Erich-Kästner-Schule auf nora-Kautschukböden. Dies teilt der Hersteller mit.

Die Gesamtschule im Stadtteil Farmsen ist eine Inklusionsschwerpunktschule. Mehr als 10 % der rund 1400 Schülerinnen und Schüler haben einen erhöhten Förderbedarf.

Auf den Bodenbelag des Schulneubaus legten die Verantwortlichen großen Wert. Er musste ins Designkonzept passen, robust sein und zu einer guten Raumakustik beitragen. Wichtig seien zudem die Gesundheitsverträglichkeit und Nachhaltigkeitsaspekte gewesen. Die Wahl fiel auf nora-Kautschuk-Beläge, die in der Erich-Kästner-Schule auf rund 4800 m² verlegt wurden und zum Konzept des verantwortlichen Hamburger Büro SEHW Architekten passen.

Unter der Leitung von Juan Hidalgo plante das beauftragte Büro den Neubau, bei dem die klaren Formen und viel Tageslicht auffallen. Die terrassenförmige Gestaltung mit versetzten Ebenen soll Schülern und Lehrkräften viel Freiraum ermöglichen.

Die Verkehrsflächen wurden in die Nutzung miteinbezogen und dienen als Präsentations- und Ausstellungsbereiche. Entsprechend des monochromen Farbkonzeptes mit viel Grau und Weiß wurde auch der Boden gewählt. Auf Verkehrsflächen und Treppen verwendeten die Mitarbeiter den Belag "noraplan unita" in Dunkelgrau, die Klassenzimmer und Fachräume haben einen hellgrauen Boden erhalten.

Die Kombination aus Kautschuk und Granit verleiht Räumen, bei denen auf "noraplan unita"-Böden gesetzt wurde, eine harmonische und besondere Atmosphäre, erläutert der Hersteller. "Der Design-Faktor wird auch bei Schulbauprojekten erfahrungsgemäß immer wichtiger", erläutert Martina Hoock, nora Marktsegment-Spezialistin für das Bildungswesen.

Im Falle der Erich-Kästner-Schule hat sich die Projektleitung entschieden, den Boden unverfugt zu verlegen. Diese habe sich als vorteilhaft erwiesen, da so die Fläche optisch einheitlich wirkt. In den Sanitärbereichen installierten die Mitarbeiter den ebenfalls dunkelgrauen Bodenbelag "norament arago". Die Kautschukfliesen mit natürlicher Reliefstruktur und der rutschfesten R10-Oberfläche machen die Toiletten und Waschräume besonders trittsicher.

Darüber hinaus war es wichtig, den Inklusionsanforderungen in der Erich-Kästner-Schule zu entsprechen. Daher mussten die Ausführenden eine gute Raumakustik schaffen, die in der DIN 18040-1 zur Barrierefreiheit festgelegt ist. Da auch der Bodenbelag – neben Schallschutzmaßnahmen an Wänden und Decken – einen Beitrag zu einer leisen Umgebung leisten kann, habe sich der dauerelastische Kautschukboden von nora einmal mehr empfohlen. "noraplan unita" vermindere die Geräuschentstehung am Boden und unterstütze dadurch eine leisere Umgebung.

Laut Aussage des Herstellers bieten die emissionsarmen und mit dem "Blauen Engel" ausgezeichneten Kautschukböden auch in puncto Innenraumluft deutliche Vorteile: Sie sind nicht nur frei von PVC und weichmachenden Substanzen, sie unterstützen zudem ein gesundes Lernklima. Ein weiteres Argument dafür, diese Böden zu verwenden, lag für Architekten und Bauherren in der Langlebigkeit der Böden. "In den Hamburger U- und S-Bahnen liegen die Kautschuk-Beläge schon seit den 1970er-Jahren und haben dort ihre hohe Belastbarkeit über Jahrzehnte eindrucksvoll unter Beweis gestellt", betont Architekt Schweigger.