Kötz (ABZ). – Die Schneefräsen von Al-Ko Gardentech eignen sich den Herstellerangaben zufolge auch sehr gut für extrem matschigen und schweren Schnee. Die neue Benzin-Schneefräse Al-Ko SnowLine 620E III habe einen leistungsfähigen Motor und schaffe daher auch große Schneemassen mühelos beiseite, erläutert das Unternehmen. Durch die luftbereiften Räder mit starkem Profil habe sie eine gute Bodenhaftung in jedem Terrain. Auch schwerer Schnee oder Eis seien für die SnowLine 620E III kein Problem, denn Antrieb und Fräse könnten separat zugeschaltet werden. Neben den Bedienelementen ist Licht in die Holmkonsole integriert. Dadurch kann auch am frühen Morgen oder in der Abenddämmerung genau gearbeitet werden. Die Griffe können beheizt werden. Die Boden berührende Räumfräse reinigt besenrein und ohne Restschneedecke.