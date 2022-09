Auf dem Münchner Marienplatz sorgt die Flächendrainage AquaDrain HB zusammen mit Drainmörtel dafür, dass der Granitbelag dauerhaft schön bleibt. Wie das geht? Das demonstriert Gutjahr auf der diesjährigen GaLaBau. Foto: Gutjahr

Nach pandemiebedingter Pause trifft sich die "grüne Branche" 2022 im September in Nürnberg. "Es ist schön, wieder persönlich in Kontakt zu kommen und unsere Systeme 'in echt' zeigen zu können", betont Gutjahr-Geschäftsführer Ralph Johann. Ein Schwerpunkt am Gutjahr-Stand werden die aufgestelzten Systeme samt Zubehör sein. "Gerade der Trend zu großformatigen Belägen hat die Entwicklung alternativer Verlegemethoden vorangetrieben. Denn für Verarbeiter ist dieser Trend eine große Herausforderung, und da sind gute Lösungen Gold wert."



Eine davon ist das kapillarpassive Drain-Stelzlager TerraMaxx DS. Gutjahr hat diese Kombination aus Drainmörtel und Mini-Drainage entwickelt, um eine sichere Alternative zur Verlegung auf Mörtelbatzen anzubieten. Denn die Feuchtigkeit, die sich in den Batzen sammelt, kann in den Belag wandern. Dort führt sie zu Ausblühungen im Betonwerkstein oder zu lang anhaltenden Feuchteflecken an den Auflagepunkten bei Naturstein.

"Die Verbände empfehlen mittlerweile Drainmörtel als Bettungsmaterial. Der wird auch immer wieder als Mörtelbatzen verwendet. Allerdings ist Drainmörtel nicht kapillarpassiv. Das heißt, die Feuchtigkeit aus dem Untergrund kann aufsteigen und die Schäden bleiben die gleichen", erklärt Johann. Dieses Problem löst TerraMaxx DS – als einziges System seiner Art, verspricht Gutjahr. "Besonders gut kommt an, dass das System auch bei Belägen mit Dickentoleranzen einfach zu verarbeiten ist und sich schnell ein passendes Gefälle herstellen lässt", erläutert Johann. Seit diesem Jahr kann TerraMaxx DS auch mit dem systemeigenen Trass-Drainmörtel von Gutjahr verarbeitet werden. "Bereits seit mehr als zehn Jahren bieten wir einen Epoxidharz-Drainmörtel an. Jetzt gibt es mit MorTec DRAIN-ZE zusätzlich eine zementäre Variante", verrät der Gutjahr-Geschäftsführer.

Zudem können die Beläge nicht nur offenfugig verlegt werden, wie sonst üblich bei aufgestelzten Systemen, sondern auch mit geschlossenen Fugen – etwa als direkte Fortführung der Innenraumverlegung. Dafür bietet Gutjahr den Spezial-Fugenfüllstoff MorTec SOFT an. Ganz ohne Mörtel kommt hingegen das Alu-Rahmensystem Terra Maxx RS aus. So lässt sich bei Wind und Wetter ein planebener Untergrund samt Gefälle herstellen.

Die Schraubverbindungstechnik funktioniert ohne Vorbohren an jeder Stelle des Profils. TerraMaxx RS sei auf nahezu allen Untergründen einsetzbar, auch auf ungebundenen Untergründen. Die Rahmenkonstruktion kann sehr einfach mit Stelzlagern in der Höhe und in der Neigung eingestellt werden. Dadurch ist auch das Gefälle der Konstruktion einfach zu erstellen.

Weitere Themen am Gutjahr-Messestand sind unter anderem Drainagesysteme, schwellenfreie Übergänge oder befahrbare Beläge. Interessierte finden das Gutjahr-Team auf der GaLaBau in Halle 4 am Stand 329.