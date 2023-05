Riyadh/Saudi-Arabien (ABZ). – Der autorisierte Genie-Händler Medco hat mit der Lieferung von insgesamt 135 Genie Gelenkteleskop- und Scherenarbeitsbühnen begonnen, die sein saudi-arabischer Kunde Al Majal Al Arabi für Wartungsarbeiten an heiligen Moscheen in Mekka und Medina in Auftrag gegeben hatte. Eingesetzt werden die Arbeitsbühnen für Reinigungs- und Routinewartungsarbeiten an den Gebäuden.