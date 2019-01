Datteln (ABZ). – Lösungen für den Bautenschutz präsentiert die Heinrich Hahne GmbH & Co. KG auf der Bau 2019. Der Hersteller und Anbieter bauchemischer Produkte baut sein Programm an Bodenbeschichtungssystemen weiter aus und verstärkt damit seine Marktposition in diesem Bereich. U. a. werden farbige Verlaufsbeschichtungen für den gewerblichen und industriellen Einsatz sowie ein neues Bindemittel zur Herstellung belastbarer Polyurethan-Estriche vorgestellt. In Halle B6 an Stand 336 erhalten Interessierte hierzu weitere Informationen. Zukünftig verdichten neue Systeme und Beschichtungslösungen das Bodenschutz-Produktportfolio von hahne. Strategisch positioniert sich das Unternehmen auf diese Weise verstärkt als Partner für den professionellen Bodenbeschichter. Dazu werden auf der Messe gleich mehrere Produktneuheiten für diese Sparte vorgestellt. Mit Hadalan Pur Floor in den Varianten H und E ist eine farbige Verlaufsschicht für den gewerblichen und industriellen Einsatz verfügbar. Das „H“ steht hierbei für „hart“; „E“ für „elastisch. Damit können unterschiedliche Untergründe – vom Betonboden bis zum Gussasphalt – abgedeckt werden. Ergänzt um die passenden Zusatzmittel lassen sich auf einfache Weise u. a. rutschhemmende Beläge oder Strukturbeschichtungen herstellen. Mit Hadalan Pur Screed-H 13P ist zukünftig ein neues Bindemittel zur Herstellung hochbestastbarer Polyurethan-Estriche erhältlich. Kombiniert wird es mit Füllstoffgemischen und Dekorquarzen. Die so entstandene Fläche ist resistent gegen mechanische und chemische Einflüsse und deutlich temperaturstabiler als Epoxidharzestrich-Systeme. Hadalan Pur Screed-H 13P kommt daher bspw. in Großküchen zum Einsatz. Hier hält der Bodenaufbau Belastungen durch schweres Gerät oder dem Einfluss von heißem Wasser stand und gewährleistet zudem Rutschhemmung.

Ein bewährtes Produkt aus dem Bodenschutz-Segment von hahne ist jetzt geprüft als OS 8: Das Epoxidharz Hadalan GVS 12E hält als Oberflächenschutzsystem starken Beanspruchungen stand. Es sorgt dafür, dass häufig befahrene Flächen – wie etwa in Tiefgaragen und Parkhäusern – geschützt sind. Hadalan GVS 12E fungiert dabei einerseits als eine rationelle Epoxidharzgrundierung sowie andererseits als Verlaufs- und Schutzbeschichtung, die sich vor allem für Beton und Estrich eignet. Da somit nur ein Harz-Produkt auf der Bau-stelle benötigt wird, ist der Einsatz besonders effizient.

Das Bodenschutz-Segment von hahne umfasst damit Polymerbeschichtungen, Epoxidharzdispersionen, reine Epoxidharze zur Her-stellung elastischer und starrer Bodenbeläge, Polyurethan-Estriche sowie -Beschichtungen – letztere ebenfalls sowohl für elastische als auch für starre Bodenbeläge. Weitere Informationen erhalten Interessierte auf der Bau 2019 direkt am hahne-Messestand in Halle B6, Stand 336.