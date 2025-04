Max Gugelfuss (r.) ist neuer Geschäftsführer des Unternehmens. Foto: Gugelfuss

Die Gesellschafter der Firma haben Max Gugelfuss zum neuen Geschäftsführer bestimmt.



Der 31-Jährige arbeitet bereits seit seinem Abitur im Familienunternehmen und hat dort auch das duale Studium zum Wirtschaftsingenieur absolviert. Er tritt die Nachfolge seines Vaters Anton Gugelfuß an, der als Prokurist weiterhin zeichnungsberechtigt bleibt. Die Geschäftsleitung setzt sich nach Angaben des Unternehmens aus einem Quartett zusammen: Martin und Max Gugelfuß sind Geschäftsführer, neben Anton Gugelfuß ist auch Susanne Dannerbauer-Gugelfuß Prokuristin. Die Gugelfuss GmbH hat drei deutsche Standorte in Elchingen, Illertissen und Beerwalde. Geschäftsführer der zum Unternehmen gehörenden Schweizer Gugelfuss AG in Emmetten bleibt weiterhin Anton Gugelfuß.