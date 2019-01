Langenfeld (ABZ). – Im Jahr des 90-jährigen Firmenjubiläums präsentiert sich Halfen auf der Bau 2019 als international erfolgreicher Hersteller von Befestigungs- und Montagetechnik. Auf dem Stand 139 in Halle A3 wird das Unternehmen aus Langenfeld bei Düsseldorf auch diesmal wieder eine Reihe von Neuheiten sowie digitale Services vorstellen und über das mehr als 20000 Produkte umfassende Sortiment informieren. Die zunehmend an Bedeutung gewinnende gerüstlose Aufzugsmontage erfordert einbetonierte Anschlagpunkte in der Schachtdecke zum temporären Anhängen von Sachlasten. Die Halfen HLX Lift-Box sorgt für die sichere, temporäre Befestigung von Hebezeug, Geschwindigkeitsbegrenzer oder Motor während der Montage oder der Wartung des Aufzugs. Mit der jetzt verfügbaren zweiten Generation der Halfen HLX Lift-Box können schwere Lasten bis 4000 kg angehoben werden. Die Halfen HLX Lift-Box wird vormontiert als komplettes Set auf die Baustelle geliefert. Sie ist bereits bei geringen Plattendicken ab 15 cm einsetzbar.

Einbetonierte HTU-Schienen in Bindern oder Stützen sind ideal zum Befestigen von Trapezblechen mit gewindefurchenden Schrauben oder Bohrschrauben. Die neue HTU-S-Schiene kommt dank optimierter Geometrie ohne rückseitig angeschweißte Anker aus und ist dadurch noch wirtschaftlicher. Die neuartige HDB-Z Durchstanzbewehrung wurde an der RWTH Aachen in Kooperation mit Halfen entwickelt. Die speziell an den Kraftfluss in Fundamenten angepasste Form verhindert Durchstanzversagen auf effiziente Weise. Durch optimierte Materialausnutzung erreicht die HDB-Z eine deutliche Tragfähigkeitssteigerung gegenüber herkömmlicher Durchstanzbewehrung.

Die universell einsetzbare HEK Fertigteilverbindung von Halfen ist die praktische Lösung für eine schnelle und wirtschaftliche Montage von Betonfertigteilen. Halfen präsentiert mit der neuen Fertigteilverbindung HEK eine schraubbare Verbindung, die unmittelbar nach der Montage für Normalkraft- und Querkraftbeanspruchungen voll belastbar ist. Das übliche Vermörteln der Anschlussfuge entfällt hierbei. Die Fertigteilverbindung erreicht damit eine erhebliche Reduzierung von Zeit- und Arbeitsaufwand bei der Montage ohne auf Ausgleichsmöglichkeiten für Ungenauigkeiten zu verzichten.

Bei einer neuen Generation dünner, großformatiger Betonfassaden kommt statt der üblichen Betonstahlbewehrung eine Textilbewehrung zum Einsatz. In Kombination mit dem Halfen Befestigungssystem FPA-SL30 können auf diese Weise Betonfassadenelemente mit einer Dicke von nur 30 mm aufgehängt werden. Durch die dünneren Betonplatten, die beispielsweise mit einer Textilbewehrung von solidian ausgeführt werden können, wird nicht nur Beton gespart. Die geringere Belastung der Tragkonstruktion ermöglicht auch den Einsatz bei der Sanierung verschiedenster Fassadensysteme. Das Halfen Befestigungssystem FPA-SL30 ist seit Ende 2018 bauaufsichtlich zugelassen.