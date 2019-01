Der Halio-Messe-Stand ist in der Halle Eingang West am Platz 50 zu finden.

Louvain-la-Neuve/Belgien (ABZ). – Vom 14. bis 19. Januar 2019 ist die Bau in München wieder Anlaufstelle für Architekten, Planer, Bauingenieure, Handwerker und Verarbeiter aus aller Welt. Vor zwei Jahren hatte Halio International S. A. sein elektrochromes Fassadenglas Halio auf der Weltleitmesse für Architektur, Materialien und Systeme eingeführt. In diesem Jahr präsentiert man die um intelligente Automationsbausteine und Fenstertypen erweiterte Produktrange in Halle Eingang West (EWE) Stand 50. Auch dieses Mal werden Lösungen für das Smart Building eines der vorherrschenden Themen sein. Das Marktforschungsunternehmen IndustryARC prognostiziert alleine für den europäischen „Smart Windows“-Markt jährliche Wachstumsraten von mehr als 40 %. Intelligent vernetzte Gebäude machen das Wohnen und Arbeiten komfortabler, energieeffizienter und flexibler denn je. Daher passt das schaltbare Glas-System Halio nach Überzeugung von Halio Marketingleiterin Katia Hansen perfekt in dieses Umfeld. „Wie keine andere Art der Verschattung schafft ein modernes Tageslichtmanagement den Spagat zwischen den unterschiedlichen Anforderungen. Möglichst viel natürliches Tageslicht, Blendfreiheit, angenehme Raumtemperaturen und größtmögliche Energieeffizienz machen Halio bei Nutzern, Nachhaltigkeitsmanagern und Controlling gleichermaßen beliebt.“

Seit selbst abdunkelnde, elektrochrome Gläser vor fast 30 Jahren erstmals eingeführt wurden, hat sich in technologischer und ästhetischer Hinsicht viel getan. Halio International S.A. nimmt für sein Hauptprodukt in Anspruch, das schnellste am Markt verfügbare, intelligent schaltbare Glas zu sein. Weniger als drei Minuten benötigt das Halio Glas-System bis zur intensivsten, gleichmäßigen Abdunkelung ohne den geringsten Blaustich. Während Live-Vorführungen auf der Messe können sich die Besucher von der völligen Farbneutralität, der natürlichen Transparenz sowie der eleganten Grauabtönung überzeugen. Neu im Halio-Team ist Country Sales Manager Robert Jagger. Er bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Baubranche mit und verantwortet den Halio-Vertrieb für die gesamte DACH-Region.