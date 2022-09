Hamburg ist Hauptstadt der Wohnungslosigkeit

Bezogen auf die Bevölkerungszahl hat Hamburg nach Angaben der Diakonie vom Sonntag mit 1021 wohnungslosen Menschen pro 100.000 Einwohnern die höchste Wohnungslosenquote unter den Großstädten mit mehr als 500.000 Einwohnern. Auf Platz zwei und drei folgen demnach Stuttgart und Frankfurt mit je 848 Wohnungslosen pro 100.000 Einwohnern. Auf den weiteren Plätzen sind Berlin, Köln und München. Im Bundesdurchschnitt sind 213 pro 100.000 Einwohner wohnungslos. Das besagt die jüngst erstmals veröffentlichte Bundesstatistik. Das Statistische Bundesamt hatte im Juli eine Statistik vorgelegt, wonach in Deutschland Ende Januar rund 178.000 wohnungslose Menschen in Not- und Gemeinschaftsunterkünften sowie vorübergehenden Übernachtungsmöglichkeiten untergebracht waren. Bei den Daten dieser Statistik sei der Stichtag der Erhebung der 31. Januar 2022 gewesen, vor den Fluchtbewegung des Ukrainekriegs.

