Durch die hohe Luftgeschwindigkeit von bis zu 85 m/s können Landschaftsgärtner, Mitarbeitende in Kommunen und Hausmeisterdienste mit dem neuen Gerät nicht nur Grünschnitt und Schmutz, sondern auch nasses, schweres Laub mühelos entfernen, verspricht das Unternehmen.

Dabei steht die maximale Blaskraft von bis zu 26 N bei Bedarf über die gesamte Akku-Laufzeit hinweg zur Verfügung. Für eine leichte Handhabung ist das neue Blasgerät kurz und kompakt gestaltet; schwere Bauteile wie Akku und Motor sind unterhalb des Griffs platziert.

Das ermöglicht eine gute Manövrierbarkeit und schont die Kräfte des Anwenders. Zum ergonomischen Arbeiten trägt auch das abgewinkelte Blasrohr bei: Es sorgt dafür, dass trotz des starken Luftstroms keine Drehwirkung am Gerät entsteht, die das Handgelenk belastet. Gleichzeitig ist die Modellvariante BGA 250 im Betrieb so leise, dass auch in lärmsensiblen Bereichen ohne Einschränkung gearbeitet werden kann.

Zusätzlich wurden durch das spezielle Stihl-Sound-Engineering störende Frequenzen und Geräuschspitzen gezielt eliminiert und so ein angenehmerer Klang gewährleistet. Die Blaskraft regelt der Nutzer über drei Stufen per ergonomisch angeordnetem Schalter. In welcher Leistungsstufe das Gerät aktuell arbeitet, wird über ein LED-Display angezeigt. Dabei kann die Blaskraft in allen Stufen zusätzlich über den Bedienhebel stufenlos reguliert werden. Ein "Überdrücken" aktiviert die Power-Boost-Funktion und ruft die maximale Leistung ab. Die Energie bezieht das Modell BGA 250 von einem 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku aus dem Stihl-AP-System.

Dessen zugehörigen Akkus und Geräte sind für die Anforderungen professioneller Anwender konzipiert und erlauben gemäß IPX4-Standard auch den Einsatz bei Regen. Empfohlen wird der AP 300 S, der dem BGA 250 mit einer Akkuladung ausreichend Energie für eine Einsatzzeit von bis zu 40 Minuten bei Stufe 1 bereitstellt.