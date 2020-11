Bönnigheim (ABZ). – Die neue Leichtschalung AluFIT von Reber eignet sich für kleinere Betonarbeiten, Fundamente oder Sockel. Mit einem Gewicht von 24 kg/m² ist die AluFIT eine Handschalung. Eine ausgewogene Anzahl von Elementbreiten der Rahmenhöhe 135 in Verbindung mit der verstellbaren Multi-Klammer macht dieses Schalungssystem sehr flexibel für jeden Grundriss und kann für höhere Arbeiten aufgestockt werden.

Die leichten und handlichen Elemente von maximal 30 kg ermöglichen ein einfaches Handling und eine schnelle Montage. Durch die geringe Bauhöhe von 9,5 cm ist das nötige Lager- und Transportvolumen gering. Aufgrund des robusten Rahmenprofils, verstärkt durch einen inneren Quersteg, sei diese Leichtschalung ein "Kraftpaket" mit einer Frischbetondruckaufnahme von 50 kN/m², so das Unternehmen. An den Querstreben könnten mit der Traversenschraube hilfreiche Zubehörteile angebracht werden, wie beispielsweise Aussteifungen bei Flickstellen oder Richtstützen. Für eine lange Lebensdauer und eine leichte Reinigung hätten die Aluminiumrahmen eine hochwertige Pulverbeschichtung.

Als einziges Verbindungsstück wird die universell einsetzbare Multi-Klammer verwendet. Die Multi-Klammer hat einen stufenlosen Verstellbereich von bis zu 4 cm. Dieses Befestigungsmittel könne in jeder Lage montiert werden, beschreibt Reber. Auch in Situationen mit wenig Raum könne die Multi-Klammer geschlossen und geöffnet werden. Dies sorge für Flexibilität und eine kraftvolle Verbindung, so der Hersteller. Durch das rundum verlaufende Rahmenprofil könne die Multi-Klammer an jeder beliebigen Stelle des Rahmens montiert werden. Somit könnten die Elemente sowohl stehend als auch liegend eingesetzt und miteinander kombiniert werden, eventuelle Höhenversätze seien problemlos möglich.

Die Ankerlöcher im Rahmen der AluFIT-Elemente sind konisch geformt, damit diese auch schräg geneigt zum Einsatz kommen können. Bei Schalarbeiten in schmalen Fundamentgräben oder sonstigem Platzmangel können kostengünstige Flachanker als Ankerverbindung genutzt werden. Diese werden in den unteren Löchern der Elementrahmen eingelegt und ersetzen auf diese Weise die Ankerstäbe oder sonstige Ankersysteme. Die einfache und schnelle Montage trägt laut Reber zu einer besonders wirtschaftlichen Lösung bei.

Die Leichtschalung AluFIT von Reber kann über einen Adapter und die Multi-Klammer mit den Systemen FORMAS und Alu-FORMAS verbunden werden. Durch das identische Profil der Querstreben können für alle drei Systeme zumeist dieselben Anbauteile wie beispielsweise Traversen oder Richtstreben verwendet werden. Die Systeme FORMAS und Alu-FORMAS sind vollkompatibel und können mit Elementhöhen bis zu 330 cm und Elementbreiten bis 540 cm für jede Art von Bauvorhaben eingesetzt werden.