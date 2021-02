Blick auf die Verladerampen der Hermes-Hauptumschlagbasis-Nord in Hannover-Langenhagen: Die Instandsetzung der Flächen erfolgte im laufenden Betrieb.

Hannover (ABZ). – In Hannover-Langenhagen betreibt der Versanddienstleister Hermes seine Hauptumschlagbasis (HUB) Nord. Nach einer mittlerweile zehnjährigen Betriebszeit zeigten die Betonoberflächen der Verladerampen dort deutliche Beschädigungen. Bei der Instandsetzung setzten die Ausführenden neben einem Epoxidharz-basierten Vergussmörtel der MC-DUR-Familie auch auf die sehr widerstandsfähige Bodenbeschichtung MC-Floor-TopSpeed der MC Bauchemie.

Das im Dezember 2010 in Betrieb genommene Hermes-Verteilzentrum besteht aus einer 230 m langen und rund 60 m breiten Halle mit 110 Toren zum Be- und Entladen von Lkw und Zustellfahrzeugen. Am Standort Hannover-Langenhagen kann Hermes bis zu 180 Millionen Paketsendungen pro Jahr sortieren. Zwei übereinanderliegende Kippschalensorter verarbeiten bei einer Geschwindigkeit von 2,5 m/s etwa 25 000 Pakete pro Stunde.



Durch die hohe Frequenz, in der Fahrzeuge die Beladerampen anfahren, haben die Betonoberflächen in diesen Bereichen mit der Zeit schwere Schäden beziehungsweise Gebrauchsspuren davongetragen. Vor allem die ständig auftretende Punktlast der Stützen der Wechselladebrücken hatte den Beton mechanisch geschädigt. Weitere Untersuchungen haben darüber hinaus ein geringes Treibpotential nachgewiesen. Hermes hat sich daher dazu entschieden, etwa 2500 m² komplett instand setzen zu lassen.

Das mit der Ausschreibung beauftragte Ingenieurbüro BetonKontor aus Bad Bramstedt erarbeitete gemeinsam mit der MC-Bauchemie ein Instandsetzungskonzept. Dieses sah vor, den geschädigten Beton im Bereich der Fußpunkte mit ihrer Fläche von jeweils 40 x 40 x 4 cm auszustemmen und die Stellen stattdessen mit einem festen Epoxidharz-basierten Vergussmörtel zu vergießen. Der Mörtel wurde mit dem zweikomponentigen Epoxidharz-Bindemittel MC-DUR 1077 FG für Gieß- und Vergussmörtel hergestellt. Die Wahl der Verantwortlichen fiel auf MC-DUR 1077 FG, weil er im Vergleich zu mineralischen Vergussmörteln einen geringeren Elastizitätsmodul und eine wesentlich höhere mechanische Widerstandfähigkeit aufweist.

Der Baustoff zeichne sich neben seiner hohen Druck- und Biegezugfestigkeit auch durch eine sehr gute Verlaufsfähigkeit aus. Darüber hinaus sei das Produkt widerstandsfähig und beständig gegen viele Chemikalien, wie etwa gegen Öle und Fette. In Verbindung mit der MC-Spezialkörnung FG kommt es auch bei der Herstellung von Verguss- und Gießmörteln bei extrem beanspruchten Fundamenten zum Einsatz, erläutert der Hersteller. Eine vorab angelegte Probefläche am Verladezentrum überzeugte die Verantwortlichen im Logistikunternehmen vom ausgearbeiteten Instandsetzungskonzept.