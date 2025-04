Aschheim (ABZ). – In mobilen Arbeitsmaschinen gibt es häufig Funktionen, die nacheinander ablaufen können oder sogar aus Sicherheitsgründen müssen.

Der Steuerblock vom Typ MICK verrichtet hier seinen Dienst in einer Spinnen-Plattform. ABB: HAWE

Hawe Hydraulik hat dafür mit dem Steuerblock Typ MICK eine zugleich kompakte und performante Lösung im Produktportfolio. Dies gab das Unternehmen kürzlich bekannt.

Ursprünglich für die Armsteuerung von Betonpumpen entwickelt, bringt das Unternehmen nach der erfolgreichen Markteinführung der Baugröße 3 mit bis zu 120 l/min pro Verbraucher nun die Baugröße 2 auf den Markt. Diese Version ist kompakter und dadurch besonders geeignet für selbstfahrende Mini- und Kompaktkrane sowie Hubarbeitsbühnen, bei denen ein Volumenstrom bis 60 l/min pro Verbraucher ausreichend ist.

Der Wegeventilverband bietet zwei wesentliche Vorteile für Entwickler von mobilen Arbeitsmaschinen. Zum einen ist er durch seine integrierte Bauweise sehr klein und erleichtert mit den vorkonfigurierten Funktionen die Inbetriebnahme. Zum anderen können durch die Verbindung von 4/3-Wegeventil mit nachgelagerter Weiche Sicherheitsfunktionen umgesetzt werden.

Konkret besteht eine MICK-Sektion aus einem 4/3-Wegeventil und einer direkt aufgeflanschten Weiche und vereint so die Funktion von sonst drei getrennten Steuerblöcken in einem. Damit können bis zu drei doppelt wirkende Verbraucher mit einer Ventilsektion versorgt werden. Bis zu elf Ventilsektionen lassen sich in einem Verband aus dem Baukasten kombinieren. Gleichzeitig können mit diesem Aufbau nicht nur die Hauptfunktionen von den Vorteilen der CAN-Bus-Ansteuerung profitieren, sondern auch die Neben- und Stützenfunktionen. Damit ist der Einsatz von MICK besonders vorteilhaft in mobilen Arbeitsmaschinen mit mehreren Verbrauchergruppen, die sequenziell arbeiten und getrennt voneinander betätigt werden.

Der Wegeventilblock Typ MICK basiert laut Unternehmen auf dem bewährten Wegeschieber Typ PSL nach dem Load-Sensing-Prinzip von Hawe. Der Wegeschieber steuert den Volumenstrom lastunabhängig und stufenlos.

Die integrierte hydraulische Sicherheitsschaltung sorgt dafür, dass sicherheitskritische Funktionen voneinander getrennt sind und verhindert so beispielsweise, dass Mast- und Stützenfunktionen versehentlich gleichzeitig betätigt werden. Damit bietet dieser Block mit zwei redundanten Abschaltpfaden die Voraussetzung, um moderne Sicherheitsanforderungen in mobilen Arbeitsmaschinen zu erfüllen.



In dem bewährten Baukastensystem von Hawe konzipiert, bietet dieser modular aufgebaute Steuerblock eine Vielzahl von Varianten und Kombinationsmöglichkeiten. Mit seinem geringen Druckverlust (Stichwort Delta p) stellt er gleichzeitig eine sehr energieeffiziente Steuerung dar, was für Elektrifizierungsprojekte in mobilen Arbeitsmaschinen interessant ist. Über die CAN-Bus-Ansteuerung von allen Haupt- und Nebenfunktionen wird auch die Automatisierung von mobilen Arbeitsmaschinen unterstützt.

Hawe Hydraulik ist nach eigenen Angaben ein mittelgroßes, international tätiges Familienunternehmen mit Stammsitz in München. 23 Tochtergesellschaften in Europa, Nordamerika und Asien bilden ein weltweites Vertriebs-, Service- und Engineering-Netz. Die Produktionswerke in Deutschland beliefern Kunden rund um den Globus. Eine hohe Wertschöpfungstiefe, effiziente Prozesse und konsequentes Qualitätsdenken sichern die Zuverlässigkeit, Robustheit und Lebensdauer der Produkte, erklärt der Anbieter.

Besucher finden Hawe auf der bauma in München am Stand 348 in Halle A3. Dort können sie mehr über den Steuerblock Typ MICK zu erfahren.