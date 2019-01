Schramberg (ABZ). – Auf der Bau 2019 in München präsentiert Heco vom 14. bis 19. Januar ein vielseitiges Portfolio an Verbindungsmitteln für den konstruktiven Holzbau. Auch Befestigungslösungen für den Beton- und Metallbau stellt Heco in Halle C6, Stand 235 vor. Hierbei lernen die Besucher u. a. den neuen Schraubanker MultiI-Monti-plus in SSK-Ausführung kennen. „Für eine bessere Verbindung“ lautet das Motto, unter dem die Experten von Heco die aktuellen Befestigungslösungen des Schramberger Schraubenherstellers vorstellen – und dabei die Kontaktpflege zu Zimmerern und Bauhandwerkern in den Fokus rücken. Auf die Besucher warten detaillierte Informationen zu den neuesten Produkten aus dem Bereich des konstruktiven Holzbaus zur Verbindung und Verstärkung von Holzbauteilen sowie zur Holz-Stahl-Verbindung. Darüber hinaus präsentiert Heco mit der Schraubankergeneration Multi-Monti-plus seine Kompetenz im Bereich der Schwerlastbefestigung. Mit dabei ist das aktuelle Produkthighlight: der neue Schraubanker Multi-Monti-plus in der Ausführung mit Sechskantkopf mit angepresster Scheibe und Konus (SSK). Mit seinem optimierten Betongewinde und einem äußerst anpassungsfähigen Konus unter dem Kopf eignet er sich bestens für die temporäre Befestigung von Richtstützen im Beton- und Schalungsbau. Die Vorteile und Anwendungsfälle des stetig wachsenden Portfolios an Verbindungsmitteln lernen die Messebesucher am eco-Stand in Halle C6, Stand 235 kennen.