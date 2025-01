Schramberg (ABZ). – Der Befestigungsspezialist Heco präsentiert auf der BAU 2025 in München – in Halle C6, Stand 404 – nach eigenen Angaben ein besonderes Messeerlebnis. An verschiedenen Stationen haben Fachbesucher die Gelegenheit, die Produkte selbst auszuprobieren und sich von der Leistungsfähigkeit sowie der Benutzerfreundlichkeit der Heco-Lösungen für den konstruktiven Holzbau zu überzeugen. Im Mittelpunkt steht der selbstbohrende Stabdübel HECO-WS.