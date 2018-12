Contracting-Preis BW 2018: Auf dem ersten Platz landete die ZEAG Energie AG für ihr Quartiersprojekt in Heilbronn.

Stuttgart (ABZ). – Die ZEAG Energie AG ist mit dem diesjährigen Contracting-Preis Baden-Württemberg ausgezeichnet worden. Ihr Quartierskonzept in Heilbronn mit 320 Wohnungen, die teilweise in Aktiv-Plusbauweise errichtet wurden, erhielt von der Jury den ersten Preis. Das Kompetenzzentrum Contracting der KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg und der BFW Landesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen Baden-Württemberg haben die Auszeichnung erneut gemeinsam vergeben. Am 15. November fand die Preisverleihung in Stuttgart statt, Staatssekretär Dr. Andre Baumann übergab die Preisurkunden. Auf Platz zwei und drei kamen Projekte aus Konstanz und Kehl. Die Heidelberger Energiegenossenschaft HEG erhielt den Sonderpreis „Sanierung“.

Staatssekretär Dr. Andre Baumann, der die Preisurkunden in Stuttgart persönlich überreichte, zeigte sich beeindruckt von der Vielfalt der Gewinnerprojekte: „Es freut mich zu sehen, dass das Finanzierungs- und Dienstleistungsinstrument Contracting in Baden-Württemberg immer mehr zur Anwendung kommt. Die Projekte zeigen, dass es auch ökonomisch sinnvoll ist, in den Klimaschutz zu investieren. Ich wünsche mir viele Nachahmerinnen und Nachahmer im ganzen Land“.

Die Wärme für das neue Quartier der ZEAG Energie AG, das auf dem Gelände der Bundesgartenschau 2019 entstanden ist, stammt klimaschonend aus einem Blockheizkraftwerk mit Spitzenlastkessel. Ein Teil der Bewohner und Gewerbebetriebe kann Mieterstrom beziehen. „Das Projekt der ZEAG überzeugte uns durch seinen integralen Planungsansatz“, sagt Rüdiger Lohse, Leiter des Kompetenzzentrums Contracting der KEA und Jurymitglied. „Von der klimaschonenden Stromerzeugung über Ladesäulen für Elektrofahrzeuge bis hin zur Kommunikation über Glasfaseranbindung: Alle Themen der Nachhaltigkeit sind hier berücksichtigt.“ Lobenswert sei vor allem, dass das sehr zukunftsorientierte Modell mittels Contracting realisiert werden konnte – trotz komplexer Eigentums- und Nutzungsverhältnisse, so Lohse.

Den zweiten Platz belegen die Stadtwerke Konstanz. Sie bauten mittels Contracting Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerke für insgesamt sechs Gebäude. Den erzeugten Strom bieten sie als Mieterstrom an. Das Besondere: Ein zeitvariables Preissystem ermöglicht es den Nutzern, ihr Verbrauchsverhalten anzupassen und etwa in Zeiten hoher Eigenstromerzeugung Wasch- und Spülmaschine laufen zu lassen. Dadurch profitieren sie zusätzlich. Für Stadtwerke ist ein solches Contracting-Modell sowohl im Neubau als auch im Gebäudebestand gut skalierbar, da es bedarfsorientiert funktioniert, so die Einschätzung der Jury.

Sieger Nummer drei ist die Energiekonzept Ortenau GmbH. Für einen Mehr- familienhaus-Neubau mit Gewerbe in Kehl entwickelte sie ein vollumfängliches Contracting-Konzept, das Investoren, Immobilieneigentümern und Miet- parteien gleichermaßen Vorteile bietet. Die zwei BHKW-Kleinkraftwerke, die das Energieunternehmen betreibt und instand hält, gehören nach der vereinbarten Vertragslaufzeit von zehn Jahren dem Immobilienbesitzer. Mieterinnen und Mieter freuen sich über günstigen Mieterstrom, der einen Cent weniger kostet als beim günstigsten Netzanbieter.

„Mit diesen positiven Beispielen wirtschaftlich erfolgreicher Contracting-Projekte wollen wir Bauträger und Projektentwickler zur Nachahmung anregen“, beschreibt Gerald Lipka, Geschäftsführer des BFW Baden-Württemberg und Jurymitglied, den Zweck des Contracting-Preises. „Die im BFW organisierten Unternehmen sind für 50 % des Wohnungsneubaus in Deutschland verantwortlich. Daher ist es wichtig, die Innovationskraft dieser Unternehmen auszunutzen. Denn nur, wenn im Wohnungsneubau immer mehr energetisch optimierte Lösungen zu Einsatz kommen, lassen sich die Klimaschutzziele des Landes erreichen.“

Der Sonderpreis „Sanierung“ ging an die HEG Heidelberger Energiegenossenschaft eG. Im Zuge der laufenden Sanierung eines 5000 m2 großen Quartiers auf den Energiestandard KfW 55 investierte die HEG in eine Quartiersversorgung, die u. a. Photovoltaikanlage, einen Stromspeicher, Intelligente Zähler und Integration von Elektromobilität umfasst. Via Webinterface können Mieter ihren aktuellen Energieverbrauch verfolgen.

Die Jury des Contracting-Preises bestand – neben Rüdiger Lohse als Vertreter der KEA und Gerald Lipka vom Landesverband des BFW – aus Bernhard Hedrich, Abteilungsleiter der Kreissparkasse Ludwigsburg, Prof. Thomas Giel, Professor für Technisches Gebäudemanagement an der Hochschule Mainz und Dirk Schröder, Referat Energieeffizienz in Haushalten und Unternehmen des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft des Landes Baden- Württemberg.

Das KEA-Kompetenzzentrum und der BFW wollen den Contracting-Preis BW weiterhin jährlich vergeben. Die Auszeichnung prämiert neu errichtete Gebäu- de oder Quartiere im Südwesten mit überdurchschnittlichen Energie-, Umwelt- oder Nachhaltigkeitsstandards, die mit Contracting-Unternehmen, Stadtwerken oder Energiedienstleistern umgesetzt wurden. Ziel des Preises ist es, die Dienstleistung Contracting bekannter zu machen, Innovationen zu fördern und die Bauwirtschaft anzuregen, künftig noch energieeffizienter zu planen und zu bauen.

Energie-Contracting vermindert den Investitionsbedarf der Wohnungswirt- schaft, entlastet von der fachlichen Planung und ermöglicht es, Gebäude mit hohen energetischen Standards zu errichten. Mit Hilfe von Contracting können auch in bestehenden Gebäuden intelligente Energiekonzepte realisiert wer- den. So kann Contracting künftig verstärkt dazu beizutragen, den Energieverbrauch von Gebäuden im Südwesten zu senken.