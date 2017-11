Heißluftturbinen ohne Abgasführung seien mobile Notheizgeräte – nicht zur Dauerbeheizung von Räumen, in denen sich Menschen und Tiere ständig aufhalten, und nicht für Räume, in denen Geräte mit offener Flamme unzulässig sind. Diese Geräte basieren technisch auf einem Niederdruck-Zerstäubersystem, bei dem mit einem kleinen Kompressor ein Luftdruck von 0,3 bar erzeugt wird und Luft mit Brennstoff vor der Düse intensiv gemischt wird.

Wilms-Heißluftturbinen bieten vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Sie eignen sich etwa zum Beheizen von Stallungen und für die Getreidetrocknung, auf Baustellen und in anderen belüfteten Räumen sowie zum Enteisen und Auftauen von Materialien, Fahrzeugen, Rohrleitungen und Geräten als auch zum Trocknen von Neubauten und unterschiedlichsten Produkten wie Fertigbetonteilen, Schüttgütern und landwirtschaftlichen Erzeugnissen etc.

Mönchengladbach (ABZ). – Wie in jedem Winter werden wieder viele Betriebe von Kälteeinbrüchen überrascht und dann mit Winterproblemen konfrontiert – hier sind erneut die mobilen Wilms-Heißluftturbinen gefragt. Diese lassen sich Informationen des Herstellers zufolge einfach aufstellen, einstecken sowie per Knopf bedienen, sodass kurz darauf die gewünschte Wärme vorhanden ist.

So ist eine saubere Verbrennung möglich – ohne Rußbildung und giftige Gase, also umweltfreundlich und sparsam. Heißluftturbinen mit Abgasführung seien Heizgeräte mit Wärmetauscher, bei denen die Raumluft und die Abgase nicht miteinander vermischt werden. Diese eignen sich für fast alle Einsatzfälle, in denen Heißluftturbinen ohne Abgasführung aufgrund des Abgasanteils in der Raumluft nicht anwendbar sind. Sie sind mit Warmluftschläuchen oder -kanälen einsetzbar und auch zum Lüften geeignet.



In bequemer Arbeitshöhe sind Brenner, Steuerung, Ölvorwärmung und Öl-Anschlüsse unter einer gemeinsamen Metallschutzabdeckung angeordnet, wodurch der Service erheblich erleichtert wird. Der mitgelieferte Feuchtraumthermostat mit 10-m-Kabel ist jetzt über einen Stecker anzuschließen und muss nicht mehr am Einsatzort verbleiben, wenn das Heizgerät ohne Thermostatsteuerung betrieben wird.



Selbstschließende Steckanschlüsse für die Ölversorgung sollen die Geräteaufstellung und auch den Probebetrieb erleichtern. Die Ausführungen mit "Booster" (mit nachrüstbaren Zusatzventilatoren) sind für längere Schlauch- und Kanallängen einsetzbar (nicht für BV 135 und BV 535). Diese werden vor die vorhandenen Axialgebläse montiert. Die Heizer können dann wahlweise mit einem Ventilator oder zwei Ventilatoren betrieben werden. Dadurch erhöht sich zwangsläufig die Pressung und es können Längen bis zu 40 m überwunden werden. Die Baureihe der Wilms-Heißluftturbinen mit Wärmetauscher und Abgasführung umfasst jetzt sechs Baugrößen im Leistungsbereich zwischen 22 und 150 kW.