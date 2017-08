24.08.2017 - 11:12 Herausforderungen bleiben bestehen

Im vergangenen Jahr hat sich die Lage am deutschen Ausbildungsmarkt aus Sicht der Unternehmen nicht verbessert. 31 % der Betriebe konnten auch 2016 nicht alle angebotenen Ausbildungsstellen besetzen. In den Jahren zuvor waren es 32, 29, 22 und 21 %. Seit Beginn der Erhebung im Jahr 2004 (Quote: 12 %) war es noch nie so schwer für Unternehmen, genügend Auszubildende zu gewinnen....