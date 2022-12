Baienfurt (ABZ). – Kiesel hat sich nach eigener Aussage in den letzten 30 Jahren als Systempartner für den Kunden etabliert. Dass der Kunde im Mittelpunkt steht, werde im Familienunternehmen seit Generationen gelebt: "Bei uns dreht sich schon immer alles um den Kunden. Meine Brüder, meine Kinder und ich haben das quasi mit der Muttermilch aufgesaugt", sagt Toni Kiesel, Geschäftsführender Gesellschafter der Kiesel GmbH. "Wir sind der Prozessoptimierer für unsere Kunden. Und mit unseren Kiesel-Systemlösungen können wir dank der Mechanisierung auf der Baustelle eine Produktivitätssteigerung von 30 Prozent erzielen. Bestes Beispiel hierfür ist die P-Line by KTEG"

Bei der P-Line by KTEG ergänzen sich laut Kiesel der optimale Geräteträger (inklusive digitaler Assistenzsysteme), der entsprechende Schnellwechsler sowie passende Anbaugeräte. Die "P-Line by KTEG" ist ein modulares System, zugeschnitten auf die Herausforderungen der Baustelle. Durch diese Mechanisierung der Baustelle soll eine Produktivitätssteigerung um bis zu 30 % ermöglichen. Die Maschine kann so wirtschaftlicher eingesetzt werden und auch der Personaleinsatz ist effizienter, denn mit der "P-Line by KTEG" kann mehr Leistung in kürzerer Zeit erzielt werden. Zu sehen waren auf der bauma 2022 der ZX19-6 mit einem OQR30 und der ZE85 mit einem OQR45 – beide mit zahlreichen Anbaugeräten. Die Produktlinie umfasst mittelfristig Maschinen bis zu 40 t. "Mit der P-Line by KTEG werden wir neue Maßstäbe in der Branche setzen", so Toni Kiesel.

Gemeinsam mit Hitachi präsentierte Kiesel auf einer Ausstellungsfläche von 6500 m² mehr als 50 Maschinen inklusive Anbaugeräte. Mit Blick in die Zukunft werden Kiesel und Hitachi über ein gemeinsames Joint-Venture verstärkt zusammenarbeiten. Diese neue Partnerschaft wurde auf der bauma 2022 kommuniziert.

Toni Kiesel: "Mit unserer Entwicklung von Prototypen werden wir zu einem Zukunftstreiber der Baubranche. Digitalisierung bleibt wichtig, gleiches gilt für alles rund um das Thema Nachhaltigkeit. Als Familienunternehmen denken wir in Generationen."

Neue Partner an der Seite von Kiesel sind EmiControls Europe und Makineo. Bei Makineo dreht sich alles um digitale Bauprozesse, digitale Assistenzsysteme und Maschinensteuerung. Gemeinsam mit EmiControls Europe geht es um die Staub-, Geruchs- und Feuerbekämpfung. Und auch darum, Prozesse emissionsneutral und umweltbewusst zu gestalten.

Bereits auf der bauma 2019 wurde der Prototyp ZE85 präsentiert. Heute verfügt Kiesel nach eigenen Angaben über ein Produktportfolio im Zero-Emission Bereich, das einmalig ist. Zu den Produkthighlights zählen der ZE23, ZE55U, ZE85 und der ZE135. "Wir bieten hier High-End-Technologie mit Hochvoltsystemen und Schnellladung. Mit unserer mobilen Schnellladestation KTEG PowerTree können nicht nur Elektrobagger in kürzester Zeit geladen werden, sondern sämtliche batteriebetriebene Geräte auf der Baustelle", erläutert Toni Kiesel. Ein weiteres Messe-Highlight war der MHL 820 Beyond Battery von Fuchs.