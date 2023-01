Herausforderungen sind dazu da, um angenommen zu werden

Aktuell geht der Verband "Die Deutsche Bauindustrie" von einer realen Umsatzentwicklung in 2022 von minus 5 Prozent aus. Für 2023 wird ein weiteres negatives Wachstum angenommen.

Dabei darf man aber nicht vergessen, dass dieser Rückgang von einem sehr hohen Niveau aus erfolgt. Die Auslastung am Bau war in den letzten Jahren so hoch, dass ein massives Wachstum auch unter besten Bedingungen nicht mehr zu erwarten war – dazu fehlen sowohl Material als auch Arbeitskräfte. Jüngste Schätzungen gehen davon aus, dass am Bau im Jahr 2030 – und das ist nicht mehr weit weg – 100.000 Fachkräfte fehlen werden. Und auch wenn die Anzahl der Projekte am Markt rückläufig ist – es wird noch lange dauern, bis uns die Arbeit ausgeht. Die Auftragsbücher sind nach wie vor gut gefüllt.

Die Situation ist somit paradox – es gibt eine Nachfrage nach Bauleistungen, die aufgrund von Materialengpässen, Preissteigerungen und Fachkräftemangel nicht bedient werden kann. Dieses Paradox führt bei Investoren zu einer größeren Unsicherheit und damit zu einer wachsenden Zurückhaltung. Was wir aktuell erleben, ist das Ende des scheinbar unbegrenzten Wachstums. Was benötigt wird, ist eine nachhaltige Entwicklung. Den Weg dorthin hat Hünnebeck schon vor einigen Jahren sehr konsequent beschritten. Seit 2018 haben wir uns dem Nachhaltigkeitskodex des DNK verpflichtet. Unsere Produkte sind langlebig und ergonomisch. In allen unseren Kundenbeziehungen, Investitionen und Planungen setzen wir auf den langfristigen und damit nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg.

Was die aktuelle Situation deutlich zeigt ist, dass wir mit unseren strategischen Entscheidungen richtig liegen. Wir fokussieren uns auf die Bereiche Infrastrukturbau, Hochhausbau und Sicherheitstechnik. Wir investieren fortlaufend in digitale Lösungen wie unser Kundenportal myHünnebeck und BIM. Und wir bauen unsere Dienstleistungen für die technische Planung und das Projektmanagement immer weiter aus. Im Verbund mit unseren Schwestergesellschaften bieten wir die Montage von Traggerüstsystemen in ausgewählten Ländern an. Wir können damit gerade in Zeiten des Fachkräftemangels dazu beitragen, unsere Kunden bei personellen Engpässen professionell und vor allem sicher zu unterstützen.

Im Kern geht es uns darum, Produkte und Lösungen anzubieten, die hoch produktiv und gleichzeitig sicher sind. Dies bestätigen uns auch die Kunden, die wir kürzlich auf der bauma 2022 in München und auf unseren begleitenden hybriden Events begrüßen durften. Sie fragen nach Standardsystemen, die so flexibel einsetzbar sind, dass sie auch bei immer komplexer werdenden Bauvorhaben schnell und sicher verwendet werden können. Ebenso wichtig ist ihnen gerade in diesen fordernden und volatilen Zeiten die transparente, partnerschaftliche Kommunikation – auch das eine Stärke, auf die wir als Hünnebeck stolz sind.

2023 wird sicher auf vielen Ebenen ein herausforderndes Jahr werden. Herausforderungen sind dazu da, angenommen zu werden. Die strategische Fokussierung auf trotz der Krise bestehende Wachstumsfelder, ein hohes Maß an Kundenorientierung, ein konsequentes Kostenmanagement und ein internationales Team, das eng zusammenarbeitet, werden uns helfen, die Herausforderungen zu meistern.

Dafür, dass Hünnebeck nicht nur auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken, sondern auch zuversichtlich in die Zukunft schauen kann, bedanke ich mich an dieser Stelle sehr herzlich. Zum einen bei allen unseren Kunden, die Hünnebeck ihr Vertrauen geschenkt haben. Zum anderen bedanke ich mich bei allen Hünnebeck-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern, die als Menschen, Macher und Experten jeden Tag ihr Bestes geben, um all diese Projekte zu begleiten und mit uns nachhaltig zu wachsen. Unsere Kunden, Mitarbeiter und Geschäftspartner können auch im Jahr 2023 auf Hünnebeck als verlässlichen Arbeitgeber und Partner zählen.