Detroit/USA (ABZ). – Im Herbst 2024 rücken zwei bewährte Klassiker der Arbeitsbekleidung erneut in den Vordergrund: Flanell- und Twillhemden. Besonders in Berufen, in denen körperliche Arbeit dominiert, haben sich diese Materialien als strapazierfähig und zugleich komfortabel erwiesen.