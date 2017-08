24.08.2017 - 16:24 Hessen Mobil erprobt neuen Beton Deutschlandweites Pilotprojekt in Fulda

Fulda (ABZ). – Für Hessen Mobil stehen in nächster Zeit zahlreiche Brückenertüchtigungen an. Um diese Arbeiten effektiv, kostengünstig und vor allem nachhaltig erledigen zu können, wird in einem Pilotprojekt ein neuer Werkstoff erprobt: Ultrahochfester-Faserbeton, kurz UHFB. Der Hochleistungswerkstoff hat Druckfestigkeiten annährend wie Stahl und nimmt unter Gebrauchslasten...