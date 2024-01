Mit Hessens erstem KlimaDach soll gezeigt werden, wie durch die Verwendung von initialisierter Pflanzenkohle der Wuchs der Dachbegrünung verbessert wird. Foto: Klimafarmer

Rüsselsheim (ABZ). – "Geschafft: Das Dach ist gedeckt und eine halbe Tonne CO2 dauerhaft versenkt!", schwärmt Ron Richter, Geschäftsführer der klimafarmer GmbH, über das aktuelle Projekt des städtischen Wohndienstleisters Gesellschaft für Wohnen und Bauen Rüsselsheim mbH (gewobau).

Seit vielen Jahren fördert die gewobau eigenen Angaben zufolge innovative Klimaprojekte in der Region. "Mit Hessens erstem KlimaDach wollen wir nun zeigen, wie wir durch die Verwendung von initialisierter Pflanzenkohle den Wuchs der Dachbegrünung verbessern und auch länger durch Trockenperioden bringen", erklärt Richter.

Nachdem die Basis für die extensive Dachbegrünung geschaffen wurde, wird die Fläche nun in den nächsten Tagen mit Sedum-Sprossen eingesät. Über die nächsten Pflanzperioden wird das Projekt KlimaDach von Professor Daniel Westerholt von der Hochschule Geisenheim und seinem Team wissenschaftlich begleitet. Eine der Fragen ist dabei, ob sich mit dem Einsatz von initialisierter Pflanzenkohle auch bestimmte, immer knapper werdende Rohstoffe und energieintensive Zuschlagsstoffe reduzieren oder sogar ersetzen lassen.

Richter: "Genial ist, dass wir durch die Verwendung von Pflanzenkohle nicht nur einen leichten und strukturstabilen Baustoff haben, sondern damit auch der Atmosphäre aktiv CO2 entziehen und dauerhaft speichern können." Seinen Ausführungen zufolge werde der Kohlenstoff durch Karbonisierung von holziger Biomasse den die Pflanze durch ihre Photosyntheseleistung aufgenommen hat, in ein sehr stabiles Kohlenstoffgerüst umgewandelt. Dies lasse sich in Zahlen messen und bewerten, verspricht er. So zeigt sich im aktuellen Versuchsaufbau eine CO2-Senkenleistung zwischen sieben bis elf Kilogramm pro Quadratmeter Dachfläche. "Jährlich werden allein auf deutschen Dächern mehrere Millionen Quadratmeter neu begrünt – ein riesiges Potenzial zur Klimaanpassung", erklärt Richter weiter. Wichtig für den Erfolg seien mutige und innovative Investoren und Architekten.