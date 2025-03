Heerbrugg/Schweiz (ABZ). – Hexagon will auf der diesjährigen bauma (Halle A2, Stand 137) nach eigenen Angaben als Technologiepartner für Bauunternehmen jeder Größe überzeugen und präsentiert ein umfassendes Portfolio an modernen Bautechnologien von führenden Marken wie Leica Geosystems, AGTEK, Xwatch, Bricsys und OxBlue.

Für den gesamten Lebenszyklus von Bauprojekten präsentiert sich Hexagon als Komplettanbieter digitaler Lösungen. Das Portfolio umfasst nach Unternehmensangaben modulare Planungs- und Kalkulationslösungen, Aufmaß und Abstecktechnologien, digitale 3D-Bestandserfassungslösungen und Maschinensteuerungssysteme mit integrierten Lösungen zur Steigerung des Sicherheitsbewusstseins. Lesen Sie hierzu auch unseren Bericht "Lösungsanbieter . . ." auf Seite 15. Abb.: Hexagon

Die Erwartungen an die bauma 2025 als Dreh- und Angelpunkt zukunftsweisender Technologien für die Baubranche sind in diesem Jahr besonders hoch. Messebesucher erwarten konkrete, umsetzbare Lösungen für Herausforderungen wie steigende Materialkosten, Fachkräftemangel, Defizite bei Sicherheitsstandards, herausfordernde Nachhaltigkeitsziele und steigende Produktivitätserwartungen.

Mit Leica Geosystems und weiteren führenden Marken setzt Hexagon hier auf einen partnerschaftlichen Ansatz, der Bauunternehmer, Planer und Konstrukteure, Bauleiter und Poliere und nicht zuletzt auch die Maschinisten auf ihrem digitalen Weg begleitet. Unabhängig vom bestehenden Digitalisierungsgrad soll so der Zugang zu modernen Technologien wie digitalen Zwillingen, Automatisierung und KI auf deutschen Baustellen Realität werden, heißt es weiter.

Stefan Dommert, Vertriebsleiter Heavy Construction bei Leica Geosystems Deutschland, betont: "Menschen machen in der Baubranche den Unterschied. Mit uns als Technologiepartner gelingt die Digitalisierung von Workflows und deren nahtlose Vernetzung zwischen Büro und Baustelle." Hexagon präsentiert sich als Komplettanbieter digitaler Lösungen für den gesamten Lebenszyklus von Bauprojekten – von Planung und Ausführung bis zur Überwachung und dem Abschluss. Das Portfolio umfasst modulare Planungs- und Kalkulationslösungen, praxiserprobte Aufmaß und Abstecktechnologien, digitale 3D-Bestandserfassungslösungen (Reality Capture) und wegweisende Maschinensteuerungssysteme mit integrierten Lösungen zur Steigerung des Sicherheitsbewusstseins auf der Baustelle.

Die 2D- und 3D-Maschinensteuerungslösungen von Leica Geosystems, einem Unternehmen von Hexagon, sind für alle gängigen Baumaschinen im Tiefbau verfügbar. Sie zeichnen sich nach Herstellerangaben durch die einheitliche Softwareplattform Leica MC1 und das MCP80-Panel aus, wodurch ein einfacher Wechsel zwischen verschiedenen Baumaschinen ermöglicht wird. Foto: Hexagon

Durch die vernetzten Technologien werden Rohdaten in verwertbare Erkenntnisse umgewandelt, die datengestützte Entscheidungen und präzise Prognosen ermöglichen, erläutert das Unternehmen. Ein nahtloser Datenfluss zwischen Büro und Baustelle soll die Effizienz steigern, Kosten senken, Termine vor Ort reduzierern und CO2-Emissionen minimieren. Gleichzeitig wird die Arbeitssicherheit erhöht. Durch umfassenden Support, gezielte Schulungen und fachkundige Beratung sollen die Potenziale von Daten voll ausgeschöpft, Nacharbeiten reduziert und nachhaltige Bauprozesse gefördert werden. Diesen Anspruch unterstreicht Hexagon auf dem gesamten Messegelände: Mit Systemintegrationen bei mehr als 17 OEMs präsentiert sich das Unternehmen als Technologiepartner für Kunden und Firmen.

Bei exklusiven Führungen zu den OEM-Partnern auf dem Außengelände und durch Produktvorführungen in den Messehallen erhalten Messebesucher einen praxisnahen Einblick in die Lösungen. Auf dem Hexagon-Stand A2.137 wird die Maschinensteuerungstechnologie von Leica Geosystems in Kombination mit den neuesten Sicherheitsfunktionen von Xwatch auf einem Minibagger live demonstriert.

Ein besonderes Messeerlebnis bietet nach Unternehmensangaben die Fernsteuerung von Baggern in Dänemark und Japan direkt vom Kobelco-Stand FN1016/1. K-DIVE, ein System, das in Kooperation von Kobelco, Leica Geosystems und Xwatch entwickelt wird, kombiniert Echtzeit-Fernsteuerung, präzise 3D-Maschinensteuerung und umfassende Sicherheitsfunktionen. Hexagon tritt als Komplettanbieter auf, der den gesamten Bauprozess digital abbildet – von der Planung über die Ausführung bis hin zur Überwachung und dem Projektabschluss. Dieser partnerschaftliche Ansatz, der auf fundierte Beratung und praxisnahe Unterstützung setzt, ist nach Einschätzung des Unternehmens der Schlüssel, um den Herausforderungen der modernen Baubranche effektiv zu begegnen.