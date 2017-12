Ausgestattet mit einem Filter der Staubklasse M und zertifiziert gemäß ISO EN 60335-2-69 ist der neue Stihl Nass-/Trockensauger SE 133 ME das ideale Gerät für Arbeiten mit hoher Staubbildung in Bau- und Handwerksbetrieben.

Waiblingen (ABZ). – Mit seinem leistungsstarken Saugmotor und einem Filter der Staubklasse M ist der neue Stihl Nass-/Trockensauger SE 133 ME das ideale Gerät für den Einsatz bei Bau- und Handwerksbetrieben, besonders wenn hohe Staubbildung bewältigt werden muss. Die Drehzahl des High-End-Saugers im Stihl Sortiment kann ganz nach Bedarf stufenlos reguliert werden und die automatische Filterabreinigung sorgt dafür, dass immer die optimale Saugleistung zur Verfügung steht. Zur Rundum-Ausstattung des Stihl SE 133 ME gehören bspw. Edelstahlrohre, eine Werkzeugbox-Aufnahme und ein antistatischer Adapter zum Anschluss an Akku- oder Elektrowerkzeuge. Damit können Staub und Schmutz direkt während des Trennens oder Schleifens abgesaugt werden – wichtig für die Gesundheit des Anwenders. Der 5 m lange, antistatische Saugschlauch erlaubt ein flexibles Arbeiten und dank seiner kompakten Bauweise und der robusten Konstruktion ist der SE 133 ME auch sehr gut für den mobilen Einsatz geeignet.

Ausgestattet mit einem Filter der Staubklasse M und zertifiziert gemäß ISO EN 60335-2-69 deckt der Nass-/Trockensauger SE 133 ME einen Großteil der Stäube in Bau- und Handwerksbetrieben ab und sorgt so für Anwenderschutz.

Durch gezielte Luftstöße wird der Filter in regelmäßigen Abständen vollautomatisch gereinigt. Dadurch bleibt die Saugleistung des SE 133 ME konstant hoch. Zudem ergeben sich lange Arbeitsintervalle und geringe Servicekosten.

Der neue Stihl Nass-/Trockensauger SE 133 ME ist ein High-End-Sauger, der sich dank seiner robusten Konstruktion ideal für die professionelle Anwendung in Bau- und Handwerksbetrieben eignet. Die Drehzahl des leistungsstarken Saugmotors kann ganz nach Bedarf stufenlos reguliert werden und dank seiner kompakten Bauweise und des leichtgängigen Fahrwerks ist der SE 133 ME auch hervorragend für den mobilen Einsatz geeignet.

Der SE 133 ME verfügt über eine hochwertige Ausstattung. Hierzu zählen neben dem Saug- und dem Hand-Rohr aus Edelstahl auch der antistatische Schlauch sowie der antistatische Adapter für E-Werkzeuge. Diese sorgen für eine Reduzierung der elektrostatischen Aufladungen von Trockenstäuben und ermöglichen staubarmes Arbeiten mit Akku- und Elektrowerkzeugen. Eine Aufnahme für gängige Werkzeugboxen schafft die Voraussetzung, um Zubehör direkt am Gerät aufzubewahren.

Neben dem umfangreichen Serienzubehör stehen im Zubehörprogramm (optional) der Stihl Nass-/Trockensaugerdes Weiteren zahlreiche Düsen zur Flächen-, Fugen- und Fahrzeugreinigung sowie verschiedene Filter für spezielle Aufgaben zur Wahl. Dieses Zubehör ist auch in praktischen Sets erhältlich, bspw. zur Nasssaug-, Auto- oder Grobschmutzreinigung.