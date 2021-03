Pickens County/USA (ABZ). – In den USA saniert ein Wirtgen-Recyclingzug einen Highway auf 20 cm Tiefe in einem Übergang und bei fließendem Verkehr. Dabei stellt der neue KaltrecyclerW 380 CRi seine Leistungsstärke unter Beweis.

Schauplatz des ersten Full-Depth-Reclamation-Einsatzes (FDR) auf den Straßen des South Carolina Department of Transportation (DOT) war der vierspurige Highway 123, Pickens County. Täglich bis zu 20 000 Fahrzeuge, darunter 15 % Lkw, fahren darüber. Nun musste der 11 km lange Streckenabschnitt strukturell instandgesetzt werden. Die Baumaßnahme sollte auch dazu genutzt werden, die Fahrbahn auf 4,4 m zu verbreitern. "Dafür fräsen wir zunächst 60 cm des inneren Fahrbahnrandstreifens, der an die Überholspur grenzt", erläutert Mike Crenshaw, Präsident des beauftragten Unternehmens King Asphalt, Inc. aus Liberty in South Carolina, die vorbereitende Maßnahme mit zwei Wirtgen Kaltfräsen.

Erst danach setzte sich der Kaltrecycling-Zug mit dem W 380 CRi an der Spitze in Bewegung. Der kettengeführte Kaltrecycler fräste den schadhaften Belag auf 3,8 m Breite in einem Übergang 20 cm tief. Dabei granulierte er gleichzeitig das Material und mischte währenddessen 2,3 % Schaumbitumen sowie 1 % vorgestreuten Zement und 3 bis 4 % Wasser ein.

"Beim FDR verleiht die Stabilisierung der mit Schaumbitumen recycelten Schichten dem Untergrund die strukturelle Stärke, um den wiederkehrenden Belastungen über Jahrzehnte hinweg standzuhalten", erklärt Mark Stahl, Direktor für Recyclingprodukte der Wirtgen Group in Nordamerika.