20.09.2017 - 12:14 Hilfe bei "Totem Winkel" Aktive Kollisionswarnung verhindert Unfälle

Waldkirch (ABZ). – Auf der steinexpo 2017 präsentierte Sick im Rahmen eines Gemeinschaftsprojektes des Netzwerk Baumaschinen als Mitausteller bei der BG RCI (Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie) den 3D-Vision-Sensor Visionary-B. Visionary-B ist ideal für die Fahrerassistenz an schweren, geländegängigen Nutzfahrzeugen, die im Außenbereich, z. B. in Häfen, in...