Mit Hilti-Produkten geht das Abwickeln von Projekten leichter von der Hand – mit Equipment, das optimal unterstützt. Das Nuron-Exoskelett der Bezeichnung EXO-T-22 lässt schwere Geräte förmlich schweben, indem es das Gewicht auf den Körper umverteilt, so der Hersteller. Mit dem EXO-T-22 kann der Bohrhammer frei und beinahe ohne Kraftaufwand auf und ab bewegt werden. Die Muskelkraft der Arme wird nicht mehr für das Halten des Geräts benötigt, sondern kann als Anpresskraft beim Wandabbruch genutzt werden. Das Resultat laut Hilti: Eine höhere Produktivität und Arbeitssicherheit durch gesteigerte Effizienz sowie minimierte Ausfall- und Regenerationszeiten. Was es im Detail mit diesem System auf sich hat, lesen Sie in unserem Bericht "Mithilfe eines. . . " auf Seite 75. Foto: Hilti Deutschland

Gerade in der Bauindustrie stellen Muskel-Skelett-Erkrankungen aufgrund der hohen Kraftaufwände, Zwangshaltungen, Vibrationen und statischen Belastungen ein hohes Risiko dar. Die daraus resultierenden Krankmeldungen und Regenerationszeiten können zu Projektverzögerungen und Mehraufwand für die weiteren Teammitglieder führen und mindern die Attraktivität des Berufsbildes. Das Exoskelett EXO-T-22 bietet Unterstützung bei diesen Herausforderungen. Exoskelette sind tragbare Geräte, die bestimmte Muskelgruppen entlasten und für eine einfachere, schnellere und präzisere Arbeitsleistung sorgen. Den sogenannten Toolbalancer EXO-T-22 hat Hilti speziell für Wandarbeiten entwickelt. Das Exoskelett erleichtert merklich Wandabbrüche, Wandabtragungen, Wandbohrungen sowie Wandfliesenabbrüche, indem es das Gerätegewicht bis zu 17 kg von den Armen nimmt. Das Modell EXO-T-22 ist ein aktives Exoskelett.

Gesamtgewicht verteilt sich

Das bedeutet, es ist akkubetrieben und integriert sich dementsprechend in das Nuron-Akku-System. Es lässt sich wie ein Rucksack anziehen und über Hüft- und Schultergurte auf alle Körpergrößen anpassen. Diese Art Rucksack wird durch einen Lastenträger ergänzt, der sich vom Rücken im rechten Winkel über den Kopf formt und über einen Seilzug mit Halterung die Geräte vor dem Körper des Nutzers trägt. Das gesamte Gewicht der Geräte wird über den Lastenträger im rucksackähnlichen Aufbau in die Hüften und Beine verteilt.

Sobald das Gerät eingehängt ist, erkennt das EXO-T-22-Modell das Gewicht, stellt sich automatisch ein und die elektronische Steuerung sorgt dafür, dass das Gerät am Seil ausbalanciert wird und nahezu schwerelos erscheint. Mit nur einer Hand lässt sich beispielsweise der Bohrhammer beinahe ohne Kraftaufwand auf und ab bewegen. Das Halten und Bewegen des Gerätes in Hüft- bis Kopfhöhe bei Abbrucharbeiten benötigt somit nur noch eine minimale Muskelkraft der Arme. Somit kann die Kraft der Arme in die Vorwärtsbewegung gegen die Wand bei Abbruch- und Bohrarbeiten gesteckt werden.

Das EXO-T-22 wiegt weniger als 8 kg und verfügt über einen klappbaren Arm, der den Transport erleichtert. Die Vorteile der Umverteilung des Gewichts auf die Hüften und Beine bringt drei Vorteile hinsichtlich der Produktivität mit sich: Erstens können die schweren Geräte mit mehr Präzision geführt werden, wodurch Arbeiten schneller erledigt werden. Zweitens kann länger gearbeitet werden, weil die Armmuskulatur aufgrund der Entlastung deutlich weniger ermüdet und der Körper insgesamt weniger Belastungen ausgesetzt ist. Drittens können größere Geräte (bis zu 17 kg) eingesetzt werden, die mit reiner Muskelkraft nicht für Wandarbeiten geeignet wären, mithilfe des EXO-T-22 nun aber auch an der Wand geführt werden können.

Geringeres Verletzungsrisiko

Die rucksackähnliche Vorrichtung sorgt für eine aufrechte Körperhaltung und somit für eine ergonomische Arbeitshaltung bei Wandarbeiten. Zudem werden durch die aktive Unterstützung die Muskeln in den Armen und im Schulterbereich weniger belastet. Diese Entlastung führt zu einer erhöhten Kontrolle bei der Führung der Geräte und verringert das Verletzungsrisiko. Das EXO-T-22 leitet das Gewicht gleichmäßig und bestimmungsgemäß auf die Hüften und Beine um, sodass die Rückenmuskulatur keine Mehrbelastung erfährt. Zudem kann sich die Herzschlagrate bei Anwendungen mit dem EXO-T-22 signifikant verringern, denn die Arbeiten sind weniger anstrengend. Der Körper wird in Summe weniger gestresst, erläutert Hilti. Auf der bauma ist Hilti an Stand A1.313 zu finden.