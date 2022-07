Die Maschinen eignen sich gut zur Erstellung und Pflege von wassergebundenen Wegedecken. Foto: Kersten Arealmaschinen

Rees (ABZ). – Die Firma HK Planierhobel GmbH aus Tremsbüttel/Föhr gehört laut eigener Aussage zu den Pionieren für Maschinen zur Erstellung und Pflege von wassergebundenen Wegedecken. Das Portfolio umfasst Anbaumaschinen zur Instandsetzung und Neuanlage für schmale Spazier- oder Radwege bis hin zu schweren Planierhobeln für stark beanspruchte Wirtschaftswege. Zum 1. März dieses Jahres hat der Inhaber der HK Planierhobel GmbH, Heiko Kohn, diesen Bereich – zur Vorbereitung auf die nächste Generation – an Kersten Arealmaschinen übergeben. "Diese Kooperation ist ein Glückfall. In der Vergangenheit gab es zwar eine lose Zusammenarbeit, aber das Konzept und die Struktur von Kersten hilft uns allen, diese fortschrittliche Wegebautechnik weiter voranzutreiben", betont Kohn. Auch bei Kersten Arealmaschinen ist die Begeisterung groß. Ferner kommentiert Bernd Boßmann, Geschäftsführer von Kersten Arealmaschinen: "Wir sind mit mehr als 350 verschiedenen Modellen für die Arealpflege Full-Liner in der Branche. Mit dieser intensiven Zusammenarbeit stärken und ergänzen wir unser umfangreiches Portfolio im Bereich Wildkrautbekämpfung optimal. Zudem ist unser Vertriebsteam in Deutschland und Europa sehr gut aufgestellt, sodass wir die Planierhobel flächendeckend anbieten können. Und durch Synergien stärken wir gleichzeitig unsere Marktposition." Zu sehen sind die Maschinen auch auf der diesjährigen GaLaBau in Nürnberg. Dort ist Kersten Arealmaschinen in Halle/Stand 9/9-323 zu finden.