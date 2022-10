Die neueste Version der Außenrollerbaureihe wird auf der bauma 2022 vorgestellt. Foto: HKM

Dazu erklärt der Geschäftsführer Manfred Zandt: "Wir zeigen auf der bauma 2022 BehälterTransportAnhänger BTA, die in der gesamten Entsorgungs- und Recyclinglogistik Verwendung finden. Unser Fokus richtet sich dabei auf eine hohe Wirtschaftlichkeit über den gesamten Produktlebenszyklus und auf eine Vielzahl an Anwendungsdetails für den Tageseinsatz.

Vielseitig in der Nutzung

Durch den modularen Aufbau der Baureihen und Ausstattungen ergeben sich vielseitige Anwendungen. HKM setzt seit vielen Jahrzehnten auf ein bewährtes und durchdachtes Baukastenprinzip. Das ermöglicht dem Kunden, sich seine BTA ganz individuell auf seine Bedürfnisse und Einsätze zusammenzustellen." Im Bereich der Behälter/Transport/Anhänger (BTA) hat HKM eigenen Angaben zufolge Lösungen wie die pneumatische Ladungssicherung für Absetzmuldenanhänger im Portfolio. Mit dieser Verzurrmöglichkeit für Absetzmulden nach DIN 30720 werde ein optimales Bedienkonzept realisiert.

Der Ladevorgang ist wie folgt: Die vordere Absetzmulde wird stirnseitig über eine pneumatisch absenkbare Zugdeichsel hinweg aufgenommen, an den Anschlägen in Längs- und Querrichtung fixiert und mittels der pneumatischen Spannung sicher und dauerhaft verspannt. Dies wird durch das DEKRA Ladungssicherungszertifikat überzeugend bestätigt.

Optimale Straßenlage sichergestellt

Für die heckseitige Aufnahme erfolgt dies durch Umsetzen des Lkw an das Anhängerheck und im gleichen Umsetzungsablauf. Ist eine schwere Absetzmulde aufzunehmen, so kann diese in die mittige Behälterstellung gesetzt und verspannt werden. Durch diese überaus flexiblen Ladungsmöglichkeiten kann bei jedem Ladegewicht eine optimale Straßenlage im Ladeschwerpunkt gewährleistet werden. Je nach Anforderung gibt es für die Absetzmulden verschiedene Anhängerradstände sowie Einzel- und Zwillingsbereifungsvarianten. Für besondere Gefahrguteinsätze sind auch geschlossene Bodensysteme lieferbar, erklärt der Hersteller.

Die neueste Version der Außenrollerbaureihe wird auf der bauma 2022 vorgestellt. Dazu ist ein umfangreiches update der Konstruktion erfolgt. Dabei hat HKM eigenen Angaben zufolge die gesamte Rahmenkonstruktion im Fahrwerk komplett neu konzipiert, ohne auf die bewährten Elemente in der pneumatischen Ladungssicherung zu verzichten.

Außenträger verbessert

So ist der Außenträger sowohl in seinem Design aber auch durch den Einsatz hochfester Stähle erheblich gewichtsoptimiert worden. Die Abrollcontainer nach DIN 30722 werden heckseitig durch ein flach abgesenktes und konisch zulaufendes Heck aufgenommen. In der Folge kann der Außenroller besser auf den Längsträgern gleiten und hat in der seitlichen flachen Außenkante eine stabile Fixierung.

Bei der Ladungssicherung setzt HKM auch bei dem Außenroller G18 auf die 4-fach versetzten pneumatischen Verriegelungen für Abrollbehälter nach DIN 30722 mit je zwei Haken von 110 mm Breite für den 4-fachen Kreuzgriffverschluss.

Die versetzte Klemmung der Haken, im Gegensatz zu der üblichen Wettbewerbslösung der direkt gegenüberliegenden parallelen Klemmung, ergibt einen erheblich stärkeren und größeren Fixierungsbereich der Abrollbehälter, erklärt der Hersteller.