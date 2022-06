Die Hochleistungsbahn Delta-Terraxx Ultra sorgt bei Flächen mit hohem Verkehrsaufkommen oder mit Lkw-Verkehr – wie zum Beispiel in Feuerwehrzufahrten – für eine schnelle Entwässerung im Aufbau und den langfristigen Schutz für darunterliegende Dachabdichtungen. Foto: Dörken

Herdecke (ABZ). – Die neue Delta-Terraxx Familie bietet nach Herstellerangaben hoch leistungsfähige und praxisgerechte Lösungen für alle Anforderungsprofile in den Bereichen Schutz, Filtration und Dränage. Die Delta-Terraxx-Familie hat Zuwachs bekommen. Ihre Schutz- und Dränbahnen für die horizontale und vertikale Anwendung auf allen druckstabilen Untergründen hat Dörken um eine neue Problemlösung ergänzt. Neben der Delta-Terraxx – mit verbessertem Zuschlämmverhalten und einer höheren Robustheit des Vlieses - bietet das Herdecker Unternehmen nun auch die Variante Delta-Terraxx Ultra an. Damit wird das Produktportfolio um eine hoch druckbelastbare Bahn für den Einsatz unter Flächen mit hohem Verkehrsaufkommen oder mit Lkw-Verkehr erweitert. Seit über 20 Jahren steht Delta-Terraxx für sicheren Schutz und hoch leistungsfähige Filtration und Dränage. Die Bahnen leiten überschüssiges Wasser im Flachdachaufbau in Richtung Dachentwässerung oder an der Grundmauer zur Ringdränage hin ab, schützen die druckstabile Abdichtung vor Punktbelastung und unterstützen die Perimeterdämmung in ihrer Funktion. Die silbernen Noppenbahnen aus Virgin-HDPE überzeugen mit einer geprüften Langzeitbeständigkeit von 100 Jahren und erreichen bei einer Gesamthöhe von nur 10 mm die Dränleistung einer 50 cm dicken mineralischen Sickerschicht.

Die neue Bahnengeneration wurde vor allem bei der Druckfestigkeit und bei der Qualität der aufkaschierten Filtervliese optimiert, die die Noppenstruktur vor dem Zuschlämmen durch Feinbestandteile aus dem Erdreich schützen. Ein glatter Bahnenrand mit integrierter Klebezone vereinfacht die Ausführung flacher Überlappungen zur Herstellung einer zweiten wasserführenden Ebene vor der Abdichtung und schützt diese vor einrieselndem Splitt oder Bodenpartikeln.

Durch ein optimales Verhältnis von Noppenstruktur und Flächengewicht entstehen nach Herstellerangaben Bahnen, die in Sachen Dränleistung und Druckfestigkeit unterschiedlichste Anforderungen erfüllen. So verfügt Delta-Terraxx bei einem Flächengewicht von 710 g/m² über eine Druckfestigkeit von 400 kN/m² bei Kurzzeit- beziehungsweise 100 kN/m² bei Langzeitbelastung. Ihre Dränageleistung beträgt 2,5 l/(s · m) bei vertikaler Anwendung und 10 m maximaler Einbautiefe. Die neue Hochleistungstype Delta-Terraxx Ultra überzeugt durch eine Druckfestigkeit von 750 kN/m² bei Kurzzeit- und 200 kN/m² bei Langzeitbelastung bei einer Dränagekapazität von 2,4 l/(s · m) im vertikalen Einsatz und einer Einbautiefe bis zu 20 m. Das Flächengewicht liegt hier bei 1150 g/m². Delta-Terraxx Ultra sorgt bei Flächen mit hohem Verkehrsaufkommen oder mit Lkw-Verkehr – wie zum Beispiel in Feuerwehrzufahrten – für eine schnelle Entwässerung im Aufbau und den langfristigen Schutz für darunterliegende Dachabdichtungen. Auch als vertikale Schutz-, Filter- und Dränschicht im Tief- und Ingenieurbau vermeidet die Bahn Stauwasser. Delta-Terraxx wird unter Extensiv- und Intensivbegrünungen oder bei bekiesten Dachflächen eingesetzt, aber auch unter begehbaren Flächen mit Plattenbelag und unter Pkw-Stellplätzen verlegt. Als vertikale Dränung schützt die Bahn vor Stauwasser im Kellerbereich oder bei Tief- und Ingenieurbauten.

Die mechanischen und verlegetechnischen Eigenschaften der Bahnen erlauben einen außerordentlich wirtschaftlichen Arbeitsablauf. Durch ihre glatte Rückseite wird eine gleichmäßige Lastverteilung auf der Abdichtung beziehungsweise Perimeterdämmung erreicht. So können alle druckstabilen Abdichtungen schon während der Bauphase problemlos begangen werden und sind gegen mechanische Beschädigungen und vor schädlicher thermischer Beanspruchung geschützt. Die Fläche kann sogar bei vorauslaufendem Einbau der Tragschicht mit Baufahrzeugen befahren werden. Das Rollenmaß von 2,4 x 10,5 beziehungsweise 12,5 m ermöglicht eine hohe Verlegeleistung. Die Bahnen lassen sich leicht zuschneiden. Der integrierte seitliche Selbstkleberand verhindert das Verrutschen und sorgt für Lagesicherheit auch bei Wind. Das Material entspricht den relevanten DIN-Normen, ist CE-gekennzeichnet und wurde nach den FIFA-Kriterien als für den Einsatz unter Kunstrasen geeignet eingestuft.