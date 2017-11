Hochstimmung im Handwerk ungebrochen

Berlin (dpa). - Die gute Stimmung im Handwerk hält unvermindert an. Die Rekordbeschäftigung und ausgabefreudige Verbraucher verbessern die ohnehin gute Geschäftstätigkeit der Handwerksbetriebe noch einmal. Das geht aus dem Konjunkturbericht des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH) zum dritten Quartal hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die Betriebe bewerten danach ihre Umsatzentwicklung besser als jemals zuvor. Die betrieblichen Kapazitäten sind immer besser ausgelastet. Auftragsbestände und Auftragsreichweiten erreichen neue Höchststände. Angesichts dieser Entwicklung sucht das Handwerk Arbeitskräfte. ZDH-Generalsekretär Holger Schwannecke betonte: „Um mehr Aufträge abarbeiten zu können, hat fast jeder fünfte Betriebsinhaber 2017 zusätzliche Mitarbeiter eingestellt.“ In diesem Jahr sei noch einmal eine deutliche Verbesserung gegenüber 2016 zu erwarten, als rund 25 000 neue Arbeitsplätze im Handwerk entstanden waren. Bereits zur Jahresmitte 2017 liege das Stellenplus bei 33 000. Besonders in Branchen wie Bau und Ausbau bestünden weiter hohe Auftragsbestände. Elf Wochen beträgt inzwischen die Auftragsreichweite im Bauhauptgewerbe.