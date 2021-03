Für seine Emissionsarmut ist der Flüssigkunststoff Frankosil 1K Plus mit dem Emicode-Siegel der höchsten KategorieEC 1Plus ausgezeichnet worden.

Gollhofen (ABZ). – Franken Systems hat nach eigenen Angaben als erster Flüssigkunststoffhersteller das Emicode-Siegel der höchsten Kategorie EC 1Plus erhalten. Frankosil 1K Plus und seine Produktvarianten erfüllen damit die strengsten Emissionsansprüche der Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte (GEV). Für Handwerker, Architekten und Endverbraucher bedeutet die Zertifizierung vor allem größtmöglichen Schutz vor gesundheitlichen Belastungen.

Umwelt-Zertifikate unterstützen immer stärker bei der Kaufentscheidung für "grüne" Bauprodukte: So ist etwa der Emicode seit rund 20 Jahren eine sichere Orientierungshilfe bei der Auswahl emissionsarmer Materialien. Als erster Hersteller in der Dach- und Bauwerksabdichtung hat Franken Systems nun das Siegel der höchsten Kategorie EC 1Plus für seinen Flüssigkunststoff Frankosil 1K Plus erhalten. "Die Emicode-Zertifizierung bestätigt, dass wir durch unsere schadstofffreie Lösung dem Schutz für den Verarbeiter und der Umweltfreundlichkeit höchste Priorität einräumen", sagt Sven Luckert, Geschäftsführer von Franken Systems.

Das ökologisch zertifizierte Frankosil 1K Plus ist frei von Gefahren- und Sicherheitshinweisen, frei von Blei-, Cadmium- und Zinnstabilisatoren sowie ohne Lösemittel, Isocyanate und Weichmacher gefertigt. Obwohl Anwender nur eine halbe Armlänge entfernt mit dem Produkt arbeiten, genießen sie maximalen Schutz: "Verarbeiter atmen trotz der Nähe zum Flüssigkunststoff keine gesundheitsschädlichen Dämpfe ein und müssen weder allergische Hautreaktionen noch Geruchsbelästigungen fürchten", erläutert Harald Apel, Leiter der Anwendungstechnik bei Franken Systems.