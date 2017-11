Asbach-Bäumenheim (ABZ). – Zufriedene Gesichter gab es unlängst bei der Firma Geda-Dechentreiter GmbH & Co. KG. Der Bau- und Industrieaufzughersteller begrüßte seinen langjährigen Partner, die Firma United Equipment, am Unternehmenshauptsitz in Asbach-Bäumenheim. Das Vermietunternehmen aus Qatar hatte einen Großauftrag im Gepäck. Die Partnerschaft der beiden Unternehmen besteht bereits seit 2013. Auf der damaligen bauma konnte Geda United Equipment als Geschäftspartner gewinnen und einen Großauftrag von zehn Personen- und Materialaufzügen der PH-Reihe sichern. Nun wird der Mietpark von United Equipment erneut um zahlreiche Geda-Aufzuglösungen erweitert. So treten bald 32 Personen- und Materialaufzüge vom Typ Geda SBL 2000 ihre Reise nach Doha an.



Anlässlich des Vertragsabschlusses begrüßten Johann Sailer, Geschäftsführender Gesellschafter der Firma Geda, und Gebietsverkaufsleiter Markus Dommer den Operations Manager von United Equipment, Muaz Ayoub, am Unternehmenshauptsitz in Asbach-Bäumenheim. United Equipment ist Marktführer in der Vermietung von Kranen in Qatar und langjähriger Partner namhafter Firmen aus aller Welt, darunter auch die Firmen Liebherr und Abus. Den Kunden stets ausgezeichneten technischen Support sowie professionelle Lösungen für verschiedenste Anforderungen zu bieten, steht sowohl für United Equipment als auch für Geda an erster Stelle.



Sonderlösungen und exakte Anpassungen an individuelle Baustellengegebenheiten werden in Märkten außerhalb Europas meist nicht gefordert. Im Gegensatz zu den anderen, variabel anpassbaren, Aufzuglösungen aus dem Hause Geda ist der neue Geda SBL 2000 daher ausschließlich in einer festgelegten Bühnengröße von 3,20 x 1,45 x 2,10 m, einer einheitlichen Tragfähigkeit von 2000 kg bzw. 23 Personen sowie einer Hubgeschwindigkeit von max. 55 m/min. und einer Förderhöhe von 250 m erhältlich. "Wir möchten auch unseren Kunden in außereuropäischen Märkten speziell auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Höhenzugangslösungen bieten. Mit dem Geda SBL 2000 ist uns das gelungen", so Geda-Geschäftsführer Johann Sailer.



Mit dem erneuten Großauftrag starten Geda und United Equipment weiterhin gemeinsam durch und werden auch künftig zahlreiche Bauprojekte rund um den Persischen Golf kompetent unterstützen.