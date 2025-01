Holešov/Tschechien (ABZ). – Die Süßwarenherstellung in Holšov, in der Tschechischen Republik, hat eine lange Tradition, die bis ins Jahr 1863 zurückreicht.

Durch schnelles Öffnen und Schließen, aber auch kurze Offenhaltezeiten minimieren die Tore das Eindringen von Partikeln in die Verarbeitungsanlagen. Foto: Tomas Maly

Während die Leckereien noch immer nach traditionellen Rezepten hergestellt werden, entspricht die Betriebsausrüstung heute den modernsten Standards. So übernehmen 13 Schnelllauftore von Efaflex wichtige Funktionen in der Produktion.

"Die Prioritäten unseres Unternehmens liegen bei Sicherheit und Qualität. Wir legen Wert auf den Schutz der Mitarbeiter und natürlich auf den unserer Kunden. Deshalb haben wir uns für Efaflex Schnelllauftore entschieden. Sie erfüllen genau diese Anforderungen und funktionieren auch im Dauerbetrieb zuverlässig", sagt Radek Ponižil, Betriebsingenieur bei Nestlé.

Die Ersatzteile werden in der Tschechischen Republik produziert und Efaflex kann die meisten davon innerhalb von 24 Stunden liefern. Obwohl die Produktion bereits im 19. Jahrhundert begann, verfügt das Werk in Holešov heute über neueste Anlagen, die alle Vorschriften für moderne Lebensmittelbetriebe erfüllen. Sämtliche Rohstoffe für die Produktion sowie die fertigen Produkte passieren bei An- und Auslieferung die Schnelllauftore von Efaflex.

Die meisten davon sind EFA-SRT Premium. Der Hauptgrund für ihre Anschaffung war die hohe Öffnungsgeschwindigkeit, die bis zu 2,5 m/s erreicht. Diese sei besonders in lebensmittelverarbeitenden Betrieben wichtig, heißt es von Efaflex.

So absolviert das EFA-SRT ECO bis zu 150.000 Lastwechsel im Jahr. Durch die Geschwindigkeit beim Öffnen und Schließen sowie durch kürzeste Offenhaltezeiten minimieren die Tore das Eindringen von Partikeln in die Verarbeitungsanlagen.