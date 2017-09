19.09.2017 - 09:44 Hohe Tragfähigkeit Kran auf Schienen unterstützt Schiffswerft

Ob in alpinem Gelände, in der Enge der Großstadt oder in der Weite der Wüste – Wolffkrane kommen in jedem Revier zurecht. Auch für die Arbeit am Wasser sind diese prädestiniert: Die 1840 gegründete österreichische Schiffswerft ÖSWAG Werft Linz installierte kürzlich einen Wolff 7532.16 cross, der für die Wartungsarbeiten von Binnenschiffen an der Slipranlage zum Einsatz kommt,...