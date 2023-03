Holger Sommer übernimmt ab sofort die Gesamt-Vertriebsleitung der PCI-Gruppe in Deutschland. Sommer verfügt über langjährige nationale und internationale Branchenerfahrungen in leitenden Vertriebspositionen und ist seit 2008 im Unternehmen. "Wir begrüßen Holger Sommer in seiner neuen Funktion. Sommer bringt jahrzehntelange und einschlägige operative Vertriebserfahrung mit und wird als Vertriebsdirektor Deutschland neue Impulse geben", so Stefan Harder, Vorsitzender der Geschäftsführung der PCI Gruppe. Der bisherige Vertriebsdirektor der Marke PCI in Deutschland, Markus Spießl, verlässt das Unternehmen.

