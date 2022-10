Murrhardt-Fornsbach (ABZ). – Die Baubranche leidet unter den Folgen der Corona-Pandemie, vor allem aber unter dem Mangel an Fachkräften. Umso wichtiger ist es, die Aufgaben auf den Baustellen nicht nur qualitativ hochwertig, sondern mit den vorhandenen Fachkräften auch schnell, kostengünstig und effizient abzuwickeln. Um Mitarbeitende auf den Baustellen zu halten, ist ein gut ausgestattetes, ergonomisches und leicht zu bedienendes Arbeitsumfeld unerlässlich. Die Holp GmbH stellt bei ihren Entwicklungen die Arbeit und die Bedürfnisse des Maschinenführers in den Mittelpunkt.

Es gibt nun eine RotoTop-Variante für alle Bagger von 0,6 bis 45 t Einsatzgewicht. Foto: Holp

Der Drehantrieb RotoTop soll das Leben jedes Geräteführers deutlich einfacher machen: Ist dieser fest am Bagger verbaut, macht der RotoTop jedes Anbaugerät um 360° endlos drehbar. Seine Fünf- bis Achtfach-Drehdurchführungen mit den größten Leitungsquerschnitten am Markt sorgen dafür, dass die benötigte Leistung und die notwendige Ölmenge beim Anbaugerät ankommt – und auch harte Einsätze wie Fräsen oder Mulchen ohne thermische Probleme dauerhaft durchgeführt werden können, teilt Holp mit. Die Maschine kann mit der reinen Drehung alle wesentlichen Aktionen auf der Baustelle durchführen und vermeidet so unnötiges Versetzen des Baggers. Das spart nicht nur Zeit und Nerven sondern auch Kraftstoff und Geld.



Vor Kurzem hat Holp seine RotoTop-Range um die Modelle RT.92, RT.22 und RT32 vergrößert und zeigt diese erstmals auf der bauma. Zudem gibt es Abstufungen bei den Drehantrieben sowie Heavy-Duty-Ausführungen wie den 201 HD und 301 HD zu sehen. Holp ist auf dem Außengelände am Stand FN.1019/3 zu finden.