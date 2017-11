Stuttgart (ABZ). – Die Ed. Züblin AG, Stuttgart, wurde als Generalunternehmen von der Carlsberg Supply Company Deutschland GmbH mit dem Neubau der Hamburger Holsten-Brauerei beauftragt. Wie die deutsche Marktführerin im Hoch- und Ingenieurbau bekannt gab, sind die entsprechenden Verträge unterzeichnet. Der Baustart erfolgt bereits Anfang Oktober, die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2019 geplant. Die Holsten-Brauerei verlagert mit dem Neubauprojekt ihre Produktionsanlagen von Hamburg-Altona in das Gewerbe- und Industriegebiet Heykenaukamp in Hamburg-Harburg. Auf einem rd. 66 000 m² großen Grundstück entsteht dort ein Gebäudekomplex mit insgesamt rd. 28 100 m² Bruttogeschossfläche für die Brauerei- und Produktionsanlagen, Büros, Sozialräume sowie Abfüll- und Verpackungsanlagen. Ebenfalls im Züblin-Auftragsvolumen enthalten ist der Bau von rd. 28 700 m² Verkehrsflächen, Gehwegen und Stellplätzen.

Die Ed. Züblin AG mit Sitz in Stuttgart beschäftigt rd. 14 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zählt mit einer jährlichen Leistung von über 3 Mrd. Euro zu den führenden deutschen Bauunternehmen. Seit der Firmengründung im Jahr 1898 realisiert Züblin erfolgreich anspruchsvolle Bauprojekte im In- und Ausland und ist heute im deutschen Hoch- und Ingenieurbau die Nummer eins.

Das Leistungsspektrum des Unternehmens umfasst alle baurelevanten Aufgaben – vom Ingenieur-, Brücken- oder Tunnelbau über den komplexen Schlüsselfertigbau bis hin zur Baulogistik, dem Holzingenieurbau und dem Bereich Public Private Partnership.

Züblin legt großen Wert auf partnerschaftliche Zusammenarbeit und bietet mit dem Züblin teamconcept ein seit rd. 20 Jahren am Markt bewährtes Partneringmodell. Aktuelle Bauprojekte des zur weltweit agierenden Strabag SE gehörenden Unternehmens sind bspw. der Axel-Springer-Neubau in Berlin, die Messehalle 12 in Frankfurt/M. oder der Albabstiegstunnel auf der Neubaustrecke Wendlingen–Ulm.