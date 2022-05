Das Aparthotel WLodgeOne nutzt für ein effektvolles Erscheinungsbild die markante Ästhetik des Naturprodukts Holz. Mit dem Einsatz von zwei unterschiedlichen Profilen in vorvergrauter Optik wird das moderne Fassadendesign zum Blickfang. Foto: Mocopinus

Wie kaum ein anderer Werkstoff eignete sich daher gewachsenes Holz, um das uralte Gebäude einer Pension mit einem Anbau in ein trendiges Aparthotel zu verwandeln. Mit außergewöhnlichen Ideen ist das der neuen WLodgeOne in Braunlage besonders gelungen. Holz prägt als Leitidee das architektonische Konzept der WLodgeOne, sowohl in den Innenräumen als auch außen. Der nachhaltige Werkstoff wurde ganzheitlich in allen Bereichen eingesetzt. Das macht es möglich, das historische Bauwerk mit dem Neubau zu einer Einheit harmonisch zu vereinen.

Um einer optischen Veränderung der Fassade durch Licht- und Witterungseinwirkungen vorzubeugen hat Mocopinus die Vollholzprofile mit einer Vergrauungslasur werkseitig veredelt. Das sichert einen stilbildenden Look mit homogenem Farbbild in Silbergrau, der unverändert erhalten bleibt.

"Wir haben uns im Urlaub sofort in den Ort und das 100 Jahre alte Gebäude verliebt. Mit dem Ziel, das historische Ambiente wieder zum Vorschein zu bringen und einem interessanten kreativen Konzept ist daraus die WLodgeOne mit fünf cosy Apartments entstanden", erklären die Bauherren Esther und Peter de Wit.