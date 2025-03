Die HOLZ-HANDWERK findet 2026 zum 22. Mal statt. Foto: NürnbergMesse

Die HOLZ-HANDWERK, laut eigener Aussage führende Fachmesse für Maschinen, Werkzeuge, Materialien und Systemlösungen im holzverarbeitenden Handwerk, startet die Anmeldephase für die nächste Veranstaltung im Jahr 2026. Unter dem Motto "Erleben. Entdecken. Machen." soll die Messe vom 24. bis 27. März 2026 in Nürnberg zum zentralen Treffpunkt für Schreiner, Tischler und Zimmerer aus ganz Europa werden.

Live-Demonstrationen und interaktive Formate sollen es den Besuchern ermöglichen, Innovationen direkt zu erleben und neue Trends zu entdecken. "Wir stehen in engem Kontakt zu unseren Kunden. In persönlichen Gesprächen wird ihr hohes Commitment zur HOLZ-HANDWERK deutlich. Gerade in herausfordernden Zeiten ist es wichtig präsent zu sein und Flagge zu zeigen. Die HOLZ-HANDWERK ist mehr als eine Fachmesse – sie ist eine lebendige Plattform, die die Zukunft des Holzhandwerks aktiv gestaltet", erklärt Stefan Dittrich, Veranstaltungsleiter der HOLZ-HANDWERK.

Zeitgleich findet mit der FENSTERBAU FRONTALE die laut Organisator Weltleitmesse für Fenster, Türen und Fassaden statt, die sich als zusätzliche Inspirationsquelle für die Holzbranche etabliert hat. Mit einem Ticket können beide Messen besucht werden – ein Mehrwert, der den Messebesuch noch attraktiver machen soll. "Das Team der FENSTERBAU FRONTALE berichtet uns von einem sehr guten Anmeldestart mit vielen Keyplayern. Das steigert noch die Vorfreude auf unser Messeduo", ergänzt Dittrich.