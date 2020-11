Berlin (ABZ). - Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung der Holzbau Deutschland Leistungspartner, die erstmals per Videokonferenz Anfang November 2020 abgehalten wurde, berichteten die Vertreter des Holzbaus ebenso wie die der Zulieferindustrie einhellig von einem positiv verlaufenden Jahr 2020. Bereits vor Ausbruch der Corona-Pandemie sei die Auslastung der Holzbauunternehmen gut gewesen und auch die Zulieferindustrien konnten ein weitgehend stabiles Geschäft verzeichnen.



Die Gründe für die positive Entwicklung sah Peter Aicher, Vorsitzender von Holzbau Deutschland und Sprecher des Holzbaus der Holzbau Deutschland Leistungspartner, einerseits in den aktuell diskutierten Themen Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Ressourcenschonung und andererseits in dem zunehmenden Bedarf an neuem Wohnraum. „Diese Faktoren beflügeln die Nachfrage nach Holzbauten, das spüren wir deutlich“, sagte Aicher. Matthias Krauss, Vorstandsvorsitzender der Mafell AG und Sprecher der Industrie der Holzbau Deutschland Leistungspartner, ergänzte: „Dieses Jahr war für uns alle in jeder Hinsicht anders und wir mussten lernen, mit ungewohnten Situationen umzugehen. Wir haben das ganz gut gemeistert. Für die Holzbaubranche war es ein gutes Jahr und durch den Green Deal der EU-Kommission werden Konzepte in Holzbauweise weiter gefragt sein.“



Vor dem Hintergrund der positiven Entwicklung im Holzbau beschloss die Mitgliederversammlung aktuelle Projekte zur Förderung des Holzbaus sowie Projekte im Bereich Forschung und Entwicklung zu unterstützen. Dazu zählen die Förderung des Deutschen Holzbaupreises und des Hochschulpreises Holzbau ebenso wie die Zimmermeister-Suche. Ein weiteres zentrales Projekt der Holzbau Deutschland Leistungspartner ist das Informations-Portal „Holz kann!“. Es bietet Bauherrinnen und Bauherrn eine Fülle von Informationen rund um das Bauen mit Holz. Weiterhin engagieren sich die Holzbau Deutschland Leistungspartnern auch für die Zimmerer-Nationalmannschaft.



Die Holzbau Deutschland Leistungspartner sind ein Zusammenschluss führender Hersteller von Baustoffen, Bauelementen und Baumaschinen mit Holzbau Deutschland – Bund Deutscher Zimmermeister im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes und seinen Landesverbänden.