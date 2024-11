Straubing (ABZ). – Schon seit rund 15 Jahren nutzt die Holzbau Rehm GmbH aus der Nähe von Straubing OSB-Platten von West Fraser. Beim Neubau einer Lagerhalle für den Bauhof in Markt Ergoldsbach (Landkreis Landshut) kam SterlingOSB als Verkleidung der Untersicht sowie der Dachschalung beim Bau eines Satteldachs zum Einsatz.

Mehr als 2000 m² SterlingOSB/3-Zero von West Fraser hat die Holzbau Rehm GmbH als Untersicht und Dachschalung im Satteldach der neuen Lagerhalle vom Bauhof der Markt Ergoldsbach verbaut. Foto: West Fraser/Ulrich Meyer

Mehr als 2000 m² SterlingOSB/3-Zero von West Fraser verbaute die auf Planung und Bau von Holzhäusern, Anbauten, Aufstockungen und Dachstühlen spezialisierte Firma Rehm bei diesem Projekt.

Bezogen hat Rehm die Platten beim Baustoffhändler Schwarz & Sohn, einem mittelständischen Unternehmen in Familienhand mit mehreren Niederlassungen, unter anderem in Dingolfing. Die neue Lagerhalle des Bauhofs bietet Platz für fünf Baustofffahrzeuge, eine Werkstatt und Equipment wie Maschinen sowie Werkzeuge. Zum Einsatz kamen Platten im Format 2500 x 675 mm in vier Dicken von 12 bis 22 mm – ungeschliffen und mit Nut- und Federverbindung.

"Die OSB/3-Platten nach EN 300 können wir sehr gut sowohl für tragende als auch verkleidende Zwecke einsetzen. Einfach zusammenfügen lassen sie sich außerdem", stellt Alexander Rehm, Geschäftsführer und Firmengründer, die Vorteile heraus.

Während beim Dachüberstand die markante OSB-Struktur sichtbar bleibt, haben die in der Dachschalung verbauten Platten eine tragende und aussteifende Funktion für die spätere Eindeckung. Dank der Nut- und Federverbindung lassen sich diese Platten endlos über große Flächen wie bei einer Untersicht und Dachschalung verarbeiten. Abgelängt wurden sie mit einer Handkreissäge und befestigt mit verzinkten Nägeln. Spezialwerkzeug ist bei der Verarbeitung der OSB/Zero-Platten nicht nötig.

Sägen, Bohren, Hobeln, Nageln oder Schleifen erfolgt bei hohen Standzeiten. "Im Durchschnitt verarbeiten wir pro Jahr um die 1100 Quadratmeter OSB. Bei der Lagerhalle des Bauhofs waren es fast doppelt so viel bei einem einzigen Projekt. Das zeigt die zunehmende Bedeutung dieses Materials beim klimafreundlichen Holzbau", so Rehm. Nachhaltigkeit und Klimaschutz beim Bauen sind dem Familienunternehmen, das 16 Mitarbeiter und zwei Lehrlinge beschäftigt, ein großes Anliegen.

Beim Bauen nutzt Rehm heimische, nachhaltig produzierte Hölzer. "Neben dem guten Angebot von West Fraser und dem engen Austausch mit dem Außendienstmitarbeiter gab die Nachhaltigkeit der OSB/3-Zero den Ausschlag, diese Platten zu verbauen", erklärt Rehm. "Das von uns zu OSB-Platten verarbeitete Holz fällt bei der Durchforstung nachhaltig bewirtschafteter Wälder an", erläutert Reiner Kohlwey, Direktor Marketing & Akquisition Region D/A/CH bei West Fraser. Mehr noch: "SterlingOSB-Zero ist seit 2015 in der D/A/CH-Region klimaneutral erhältlich. Mittlerweile sogar klimapositiv. Das heißt, die Platten speichern während der gesamten Nutzung deutlich mehr CO2, als im Prozess vom Wald bis zur Baustelle ausgestoßen wird", betont Kohlwey.